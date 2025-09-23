Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Pietro Lombardi wohnt vorübergehend bei Oliver Pocher. (Archivbild)
Pietro Lombardi wohnt vorübergehend bei Oliver Pocher. (Archivbild) Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Pietro Lombardi wohnt vorübergehend bei Oliver Pocher. (Archivbild)
Pietro Lombardi wohnt vorübergehend bei Oliver Pocher. (Archivbild) Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Panorama
Pietro Lombardi zieht bei Oliver Pocher ein
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vom 400-Quadratmeter-Haus ins 25-Quadratmeter-Zimmer: Pietro Lombardi wohnt jetzt vorübergehend bei Oliver Pocher. Die beiden halfen sich schon einmal.

Köln.

Sänger Pietro Lombardi (33) hat nach der Trennung von seiner Verlobten Laura Maria Rypa vorerst Unterschlupf bei Comedian Oliver Pocher gefunden. Er habe im Keller seinen eigenen kleinen Bereich mit separatem Eingang und ein etwa 25 Quadratmeter großes Zimmer, schrieb Lombardi auf Instagram. 

"Also WG würde ich das nicht nennen", betonte er. "Wenn ich abends nach Hause komme, gehe ich nicht über Ollis Haustür, sondern direkt in mein Zimmer eben über diesen separaten Eingang." Ihm wäre es auch unangenehm, das private Familienleben von Pocher zu stören, wenn er jedes Mal durchs Haus laufen würde, sagte Lombardi.

Für den Moment sei die Unterkunft bei Pocher (47) für ihn eine gute Übergangslösung, so Lombardi. "Ich kann in Ruhe schauen, was die Zukunft bringt, ohne etwas überstürzt zu entscheiden, was ich später bereuen könnte." 

Pocher revanchierte sich mit dem Zimmerangebot bei Lombardi, nachdem der Sänger ihn und seine Familie nach der Flutkatastrophe 2021 bei sich untergebracht hatte. Dafür hatte Lombardi damals sein 400 Quadratmeter großes Haus in Köln gegen ein Hotelzimmer eingetauscht. Die Flut im Juli 2021 hatte das Pocher-Haus überflutet. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
23.09.2025
2 min.
Carmen Geiss: "kleines Upgrade ins Gehirn eingespielt"
Carmen und Robert Geiss lassen Fans an ihrem Leben teilhaben. (Archivbild)
Reality-Promi Carmen Geiss berichtet von einer Verletzung und anstehenden OP. Nun meldet sie sich mit einer guten Nachricht aus dem Krankenhaus - und scherzt.
18.09.2025
2 min.
Pocher scheitert mit Beschwerde – Becker setzt sich durch
Boris Becker setzt sich mit Unterlassungsklage gegen Oliver Pocher durch. (Archivbild)
Boris Becker gewinnt seinen seit Jahren dauernden Rechtsstreit gegen Oliver Pocher endgültig. Was das Urteil für beide bedeutet.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
3 min.
Trump über Gaza-Gespräche: mehr guter Wille als je zuvor
Trump blickt zuversichtlich auf die aktuellen Verhandlungen zu einem Ende des Gaza-Kriegs.
Der US-Präsident weckt - nicht zum ersten Mal - Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Gaza-Kriegs. Nun nennt er Details zu den aktuellen Verhandlungen.
Mehr Artikel