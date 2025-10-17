Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Herbert Grönemeyer zählt zu den größten Künstlern der deutschen Popmusik .(Archivbild)
Herbert Grönemeyer zählt zu den größten Künstlern der deutschen Popmusik .(Archivbild) Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Herbert Grönemeyer zählt zu den größten Künstlern der deutschen Popmusik .(Archivbild)
Herbert Grönemeyer zählt zu den größten Künstlern der deutschen Popmusik .(Archivbild) Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Panorama
Poet mit Chor und Gästen: Grönemeyers neue Unplugged-Platte
Sabrina Szameitat und Simone A. Mayer, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Grönemeyer zählt zu den größten Künstlern der deutschen Popmusik. Jetzt veröffentlicht er ein neues Unplugged-Album. Welche Songs gehen ihm unter die Haut und mit wem will er wieder zusammenarbeiten?

Berlin.

30 Jahre ist es her, da brachte Herbert Grönemeyer sein erstes Unplugged-Album auf den Markt. Die Platte wurde zu einem Meilenstein in der Karriere des Ausnahmekünstlers aus dem Ruhrgebiet.

Grönemeyer (69) hat Generationen von Konzertgängern geprägt. Er ist eine Art Konsenskünstler, auf den sich Tausende Menschen einigen können. Nun legt er nach. Unter dem Titel "Unplugged 2 - Von allem anders" bringt der in Bochum aufgewachsene Musiker jetzt seine zweite Unplugged-Platte heraus.

Darauf zu hören sind Songs, die nach 1995 erschienen sind - also nach seinem ersten derartigen Album, das bei MTV-Unplugged entstanden war und 1995 veröffentlicht wurde. Er war damals der erste nicht-englischsprachige Künstler, der bei der Konzertreihe auftreten durfte.

Was Grönemeyer über die Neufassung von "Mensch" denkt

Man könnte enttäuscht sein von dem neuen Album - schließlich hat er darauf nur einen neuen Song ("Flieg"). Aber es gibt keinen Grund zu dieser Enttäuschung: Ohne elektrische Verstärkung, mit akustischen Instrumenten eingespielt und unter anderem vom 64-köpfigen Berliner Rundfunkchor begleitet, bekommen seine Songs eine neue Intensität.

Ein Highlight: Grönemeyers wahrscheinlich bekanntester Song "Mensch". Der Sänger findet: "Die "Mensch"-Version ist etwas stiller und nachdenklicher als das Original". Er hatte den Song ursprünglich nach zwei Schicksalsschlägen im Jahr 2002 veröffentlicht. 1998 waren ein Bruder und kurz darauf seine Frau Anna gestorben. Nun klingt es melancholischer.

Sich rund 20 Jahre nach dessen Erscheinen "Mensch" erneut anzunehmen und "etwas anders aufzuarbeiten", habe ihn bewegt, erzählt Grönemeyer im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. "Es ist nicht so, dass ich von meiner eigenen Musik normalerweise ständig angefasst werde."

Aber bei "Mensch" und auch beim Mutmacher "Ich dreh mich um dich" wunderte er sich während der Aufnahmen, "was die dann selbst für mich so für eine Intimität haben oder auch wie privat die dann doch sind. Damit habe ich nicht gerechnet."

Poet, Gefühlsmensch, Gesellschaftskämpfer

Grönemeyer gilt als Poet, Gefühlsmensch und Gesellschaftskämpfer, der eine feine Ader für gesellschaftliche Stimmungen zeigt. Das macht seine Texte auch mehr als vierzig Jahre nach seinem Durchbruch mit dem Album "4630 Bochum" relevant. 

Herbert Grönemeyer bringt ein neues Unplugged-Album heraus. (Archivbild)
Herbert Grönemeyer bringt ein neues Unplugged-Album heraus. (Archivbild) Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Herbert Grönemeyer bringt ein neues Unplugged-Album heraus. (Archivbild)
Herbert Grönemeyer bringt ein neues Unplugged-Album heraus. (Archivbild) Bild: Rolf Vennenbernd/dpa

Gerade die großen Gefühle in Grönemeyers Musik - Euphorie, Glück, Melancholie, Trauer - berühren Fans über die Generationen hinweg. Viele Menschen verbinden persönliche Erinnerungen mit seinen Liedern. In den sozialen Medien postet er regelmäßig kurze Ausschnitte seiner Songs oder die Entstehungsgeschichten dahinter.

Mit welchem Künstler Grönemeyer gerne noch einmal arbeiten will

Zudem arbeitet Grönemeyer gerne mit jüngeren Künstlerinnen und Künstlern zusammen. Mit dem Rapper Soho Bani nahm er letztes Jahr eine neue Version seines Konzert-Klassikers "Zeit, dass sich was dreht" auf, der Song stand vier Wochen an der Spitze der deutschen Charts.

Auch für die neue Unplugged-Platte hat sich Grönemeyer Verstärkung geholt: Beim Song "Demo" singt er zusammen mit der Sängerin Lea im Duett. Der Berliner Musiker Peter Fox ist im Track "Warum" zu hören. Ein Künstler, den er bewundert, wie Grönemeyer erzählt: "Dass er beim Album mitgemacht hat, fand ich überraschend und hat mich sehr gefreut". Und: "Er wäre auch ein Kandidat, mit dem ihm noch mal zusammenarbeiten würde".

Generell sei es ihm wichtig gewesen, nicht nur ein Unplugged-Album zu machen, wie man es erwarten würde - bei dem alte Hits halt akustisch zu hören wären. "Es musste auch seinen Reiz haben", sagte der Sänger. Erst ein Experiment sei in dem Zusammenhang die Zusammenarbeit mit dem Berliner Rundfunkchor gewesen. "Aber gleichzeitig wirklich eine große Freude, weil die Dinge eine andere Farbe bekamen, eine andere Färbung."

Chorstimmen packend und herzergreifend

Gerade Arrangements, bei denen die Chorstimmen einen großen Anteil erhalten, sind packend und herzergreifend. Zum Beispiel der Titel "Der Weg" über Trauer und Verlust sowie eine A-Capella-Version des Liebeslieds "Unfassbarer Grund", bei der der eigentliche Star passagenweise gar in den Hintergrund tritt.

Intensiv wirkt das Arrangement seines Klassikers "Flugzeuge im Bauch" mit Chorbegleitung, der einzige Song auf dem Album, der vor 1995 erschienen ist. Aber es geht nicht nur ruhig zu, Grönemeyer hat etwa den Konzert-Klassiker "Das ist los" unplugged eingespielt - ohne die Energie aufzugeben.

"Unplugged 2 - Von allem anders" ist auf jeden Fall auch ein Album für Fans. Wer die Originale kennt, wird tolle Betonungen erleben. Man ist gut damit beraten, die Platte laut aufzudrehen und ganz genau hinzuhören. Wer hingegen kein Fan von Grönemeyer ist, hat mit "Unplugged 2" die Chance, sich einem der erfolgreichsten Popstars Deutschlands neu zu nähern. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16:24 Uhr
1 min.
Torhüter-Legende Maier mit Rat an Hoeneß: "Hör auf"
Sepp Maier (l) und Uli Hoeneß können auf eine lange gemeinsame Vergangenheit zurückblicken.
Seit Jahrzehnten prägt Uli Hoeneß den FC Bayern München. Wenn es nach einem langjährigen Weggefährten geht, sollte er sich zurückziehen.
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
17.10.2025
4 min.
Von "Rooftop" zu Rap: Nico Santos wagt musikalischen Wechsel
Neu und doch vertraut: das erste Santos-Album auf Deutsch. (Archivbild)
Nico Santos wagt mit seinem neuen Album "Santos" einen Wechsel: Deutsch statt Englisch, Hip-Hop statt Pop. Was steckt hinter dem Richtungswechsel?
Thomas Bremser, dpa
16:30 Uhr
2 min.
Gefälschte Sparkassen-Mails: Behörde warnt vor Festgeld-Betrug
Betrüger nutzen aktuell den guten Ruf der Sparkassen aus, um in angeblich deren Namen betrügerische E-Mails zu verschicken. Foto: Christin Klose/dpa-tmn
Aktuell erhalten viele Kunden betrügerische Festgeld-Angebote. Die Täter geben sich dabei als Mitarbeiter der Sparkassen-Finanzgruppe oder des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands aus.
Jürgen Becker
16:17 Uhr
2 min.
Kontra K entthront Taylor Swift
Der deutsche Rapper Kontra K (Maximilian Diehn) hat Taylor Swift von Platz eins in den Album-Charts vertreiben können. (Archivbild)
Rosenstolz-Sängerin Anna R ist posthum in den Charts, Kontra K gelingt sein neuntes Nummer-eins-Album und bei den Singles kann Taylor Swifts "Ophelia" die Spitzenposition verteidigen.
Mehr Artikel