In der Nähe des Unfallorts befindet sich ein privater Wildpark, in dem zahlreiche Elefanten leben. (Symbolbild) Bild: Eva Krafczyk/dpa
In der Nähe des Unfallorts befindet sich ein privater Wildpark, in dem zahlreiche Elefanten leben. (Symbolbild) Bild: Eva Krafczyk/dpa
Panorama
Politiker in Simbabwe stirbt nach Verkehrsunfall mit Elefant
Fünf Parlamentarier fahren nachts von einer späten Sitzung heim. Auf der Landstraße kollidieren sie mit einem Elefanten – die Folgen sind tödlich.

Harare.

Ein Parlamentarier ist in Simbabwe mit seinem Auto in einen Elefanten gefahren und dabei ums Leben gekommen. Wie Polizeisprecher Paul Nyathi der Deutschen Presse-Agentur sagte, sei Desire Moyo mit vier weiteren Politikern in den frühen Morgenstunden auf einer unbeleuchteten Landstraße zwischen der Hauptstadt Harare und der Stadt Bulawayo unterwegs gewesen.

Das Auto des 45-Jährigen sei zunächst mit dem Hinterteil des Elefanten zusammengestoßen, sagte ein Mitglied von Moyo’s Partei Citizens Coalition for Change, Discent Bajila. Danach habe der Dickhäuter das Fahrzeug angegriffen und komplett zerstört. 

Moyos vier Kollegen seien nach Angaben der Polizei teils schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die fünf Männer seien nach einer Parlamentssitzung in Harare nach Hause gefahren.

Wildpark in der Nähe

In der Nähe des Unfallorts befindet sich ein privater Wildpark, in dem zahlreiche Elefanten leben. Vor allem während der Trockenzeit zwischen April und Oktober wandern die Dickhäuter auf der Suche nach Wasser und Futter großräumige Gebiete ab. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
