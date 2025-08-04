Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auch deutsche Polizisten patrouillieren im Sommer an der Playa. (Archivfoto)
Auch deutsche Polizisten patrouillieren im Sommer an der Playa. (Archivfoto) Bild: Clara Margais/dpa
Der Ballermann ist laut Polizei keine allzu gefährliche Partymeile. (Archivfoto)
Der Ballermann ist laut Polizei keine allzu gefährliche Partymeile. (Archivfoto) Bild: Clara Margais/dpa
Die Polizeipräsenz wurde am Ballermann zuletzt verstärkt. (Archivfoto)
Die Polizeipräsenz wurde am Ballermann zuletzt verstärkt. (Archivfoto) Bild: Clara Margais/dpa
Auch deutsche Polizisten patrouillieren im Sommer an der Playa. (Archivfoto)
Auch deutsche Polizisten patrouillieren im Sommer an der Playa. (Archivfoto) Bild: Clara Margais/dpa
Der Ballermann ist laut Polizei keine allzu gefährliche Partymeile. (Archivfoto)
Der Ballermann ist laut Polizei keine allzu gefährliche Partymeile. (Archivfoto) Bild: Clara Margais/dpa
Die Polizeipräsenz wurde am Ballermann zuletzt verstärkt. (Archivfoto)
Die Polizeipräsenz wurde am Ballermann zuletzt verstärkt. (Archivfoto) Bild: Clara Margais/dpa
Panorama
Polizei: Ballermann sicher - bei Beachtung von Grundregeln
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Prügelnde Touristen, Vergewaltigungen und "Komasäufer", die ihren Rausch schon vormittags auf dem Gehweg ausschlafen. Der Ruf der Playa de Mallorca ist nicht der beste. Ein Polizist hält dagegen.

Palma.

Die bei deutschen Touristen besonders beliebte Feiermeile Ballermann auf Mallorca ist entgegen ihrem Ruf eine sichere Gegend. Das zumindest versichert Francisco Javier Santos, Chef der Wache der "Policía Nacional", der spanischen Nationalpolizei, an der Playa de Palma

"Die Urlauber im Allgemeinen sind nicht gewalttätig", betont Santos im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Insgesamt habe die Kriminalität in den vergangenen Jahren sogar leicht abgenommen, was wohl auch an der verstärkten Polizeipräsenz liege, darunter auch Beamte aus Deutschland.

Bei den Schlägern handele es sich um eine Minderheit. Alkohol enthemme die Menschen. "Die besaufen sich bereits morgens am Strand oder in den großen Diskotheken", sagt Santos. Aber die ganz große Mehrheit der Urlauber an der Playa, die hauptsächlich aus Deutschland und den Niederlanden kommen, seien ganz normale Leute, die mit ihren Familien oder Freunden kämen. "Die wollen Spaß haben und den Urlaub genießen", nimmt er die Touristen in Schutz.

Relativ wenige Gewalttaten

Angesichts der Masse an Urlaubern gebe es vergleichsweise wenige Gewalttaten, sagt der Beamte. Das gelte auch und gerade für Sexualverbrechen wie Vergewaltigungen, die immer für großes Entsetzen sorgen. "Bei so vielen Menschen ist es einfach unmöglich, dass es gar keine Vorfälle gibt."

Dieser Tage ist die Urlaubsinsel proppevoll.
Dieser Tage ist die Urlaubsinsel proppevoll. Bild: Clara Margais/dpa
Dieser Tage ist die Urlaubsinsel proppevoll.
Dieser Tage ist die Urlaubsinsel proppevoll. Bild: Clara Margais/dpa

In diesem Jahr sei die Gegend um den Ballermann zum Glück von solchen Vorfällen verschont geblieben, die in den Medien regelmäßig auch in Deutschland hohe Wellen schlagen. Bei den meisten Delikten handele es sich um Betrügereien und Diebstähle. Opfer seien meist Urlauber, die einfach zu unachtsam seien, sagt der Polizeichef. Leute, die ihre Wertsachen zum Beispiel unbeaufsichtigt am Strand oder auf einem Restauranttisch liegen ließen.

Grundregel für Mallorca-Urlauber

Die Polizei starte jeden Sommer eine Kampagne, um die Urlauber zu mehr Wachsamkeit zu animieren. Mit Flyern auch auf Deutsch werde vor Trickbetrügern wie Hütchenspielern oder den sogenannten Nelkenfrauen gewarnt, die Urlaubern ungebeten auf der Straße eine Blume anbieten und bei der Gelegenheit gleich das Portemonnaie des Überrumpelten mitgehen lassen. Oft würden die Menschen in ihrer Urlaubslaune und schon beschwipst die eigenen Schutzschilde herunterfahren und so zu leichter Beute werden. 

Zum Abschluss nennt der Polizist noch einmal die Grundregeln, die Urlauber beachten sollten. Beim Schwimmen im Meer nicht das Handy oder den Geldbeutel offen sichtbar auf dem Handtuch liegen lassen - was geradezu eine Einladung für Diebe sei. Am Geldautomaten solle man genauso wie zu Hause darauf achten, dass einem niemand über die Schulter schielt. Und vor allem wer kräftig gebechert habe, sollte bedenken, dass der vermeintlich freundliche Helfer durchaus auch ein Dieb sein könne. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
04.08.2025
5 min.
Sexismus und Exzesse: Welche Ballermann-Klischees stimmen?
Deutsche Trinkkultur: Der Bierkönig ist im Sommer oft voll - so wie viele Gäste. (Archivbild)
Die einen feiern dort tagelang, andere rümpfen die Nase: Der Ballermann auf Mallorca spaltet die deutschen Urlauberinnen und Urlauber. Was ist dran an den Vorurteilen?
Thomas Bremser, dpa
28.07.2025
2 min.
Deutscher Türsteher auf Mallorca nach Attacke festgenommen
Der Ballermann ist im Sommer stets rappelvoll. (Archivfoto)
Immer wieder sorgt das Vorgehen von Türstehern am Ballermann für Schlagzeilen – in erster Linie wegen Gewalt gegen Urlauber. Jetzt steht ein Deutscher am Pranger.
14:00 Uhr
2 min.
Ehrenbürger auf Heimatbesuch: Wer spaziert denn da durch Zwickau?
Bernd-Lutz Lange am Mittwochmittag mit seinen Verwandten zu Besuch in Zwickau.
Mit neugierigen Blicken erkunden drei Berliner die Muldestadt – begleitet von einem, der hier aufgewachsen ist und zu vielen Orten ganz persönliche Geschichten beizusteuern hat.
Thomas Croy
13:31 Uhr
4 min.
Einst Nachwuchsband aus Limbach-Oberfrohna – heute in der ganzen Bundesrepublik unterwegs
Die frühere Nachwuchsband „Escape the Madness“ aus Limbach-Oberfrohna gehen in diesem Jahr auf Deutschlandtour.
Als Schüler haben sie 2015 in Limbach-Oberfrohna begonnen, heute feiern sie ihr Zehnjähriges bei einer Deutschlandtournee. „Escape The Madness“ haben geschafft, wovon viele Nachwuchsbands träumen.
Steffi Hofmann
06.08.2025
2 min.
Bryan Adams in Chemnitz: Tausende Fans pilgern zur Küchwaldwiese
Nicole Felber (l.) und Peggy Weber aus Flöha sind zwei von Tausenden Fans, die das Bryan-Adams-Konzert auf der Küchwaldwiese erleben wollen.
Der kanadische Musiker steht am Mittwochabend auf einer riesigen Bühne in Chemnitz. Die Vorfreude bei den Fans ist groß – und das Wetter passt auch.
Denise Märkisch
13:34 Uhr
10 min.
NSU-Opferwitwe über Beate Zschäpe: Lebenslang muss lebenslang bleiben
Beate Zschäpe in der Schlussphase des NSU-Prozesses, als die Anwälte der Hinterbliebenen des ersten Mordopfers Enver Simsek plädierten.
Die Witwe des NSU-Mordopfers Theodoros Boulgarides hat vergeben – zumindest dem Täter, der den Terroristen die Mordwaffe brachte. Beate Zschäpes angebliche Abkehr vom Rechtsextremismus glaubt Yvonne Boulgarides dagegen nicht.
Jens Eumann
Mehr Artikel