Polizei: Drei Verletzte bei Teil-Einsturz von Supermarktdach

Etwa zwei Dutzend Menschen sind in einem Supermarkt, als plötzlich Teile der Decke herunterkommen. Wie es dazu kam, ist noch offen.

Lauchringen. Beim Einsturz von Teilen eines Supermarktdachs im Süden von Baden-Württemberg sind nach aktuellen Informationen der Polizei drei Menschen verletzt worden. Drei Frauen erlitten Verletzungen, eine davon schwere. Sie sei noch im Krankenhaus. Bei den verletzten Frauen handle es sich um Kunden des Marktes. Die Opfer seien 20, 52 und 57 Jahre alt, teilte die Polizei mit. Zuvor hatte die Polizei von vier Verletzten gesprochen.

Anteilnahme des Unternehmens

Die Rewe Group sprach den Verletzten und allen Menschen, die sich zum Zeitpunkt des Unglücks im Markt befanden ihre Anteilnahme aus. "Wir denken in diesen Stunden besonders an sie. Die Sicherheit unserer Kundinnen, Kunden und Mitarbeitenden hat für uns oberste Priorität. Wir unterstützen die zuständigen Behörden und Einsatzkräfte vollumfänglich bei der Aufklärung des Vorfalls", hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Weitere Informationen würden folgen, sobald belastbare Erkenntnisse vorliegen.

Die Luftaufnahme einer Drohne der Feuerwehr zeigt das teilweise eingestürzte Dach eines Supermarktes. Bild: Freiwillige Feuerwehr Lauchringen/dpa Die Luftaufnahme einer Drohne der Feuerwehr zeigt das teilweise eingestürzte Dach eines Supermarktes. Bild: Freiwillige Feuerwehr Lauchringen/dpa

Erhebliche Schäden im Markt

Durch den Teileinsturz des Satteldaches kam es zu erheblichen Schäden

an dem Gebäude. Es sei einsturzgefährdet. Teile des Marktes stünden

unter Wasser. Die Gas-, Wasser- und Stromversorgung wurde gekappt.

Eine Schadenshöhe kann laut Polizei noch nicht beziffert werden. Eine Ursache sei noch nicht bekannt und werde weiter ermittelt. Das Gebäude in Lauchringen ganz in der Nähe der Stadt Waldshut-Tiengen an der Schweizer Grenze wurde gesichert.

Feuerwehrfahrzeuge stehen vor dem Supermarkt. Bild: Florian Förster/dpa Feuerwehrfahrzeuge stehen vor dem Supermarkt. Bild: Florian Förster/dpa

Während des laufenden Betriebes kam es am späten Samstagnachmittag innerhalb von wenigen Sekunden zu einem Teileinsturz des Satteldaches im Bereich der Kassen. Zu dem Zeitpunkt hielten sich 26 Personen in dem Markt auf - Kunden und Personal. Rettungskräfte wurden der Polizei zufolge gegen 17.40 Uhr zu dem Supermarkt gerufen. Das Gebäude wurde geräumt. (dpa)