Die Polizei war am Morgen in drei Bundesländern im Einsatz. (Symbolbild)
Die Polizei war am Morgen in drei Bundesländern im Einsatz. (Symbolbild) Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Panorama
Polizei durchsucht mehrere Objekte in drei Bundesländern
Am Morgen durchsucht die Polizei mehrere Gebäude in Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.

Weil der Stadt.

Einsatzkräfte der Kriminalpolizei haben am Morgen mehrere Objekte in drei Bundesländern durchsucht. Es seien insgesamt 20 Objekte in Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz durchsucht worden, sagte ein Polizeisprecher. Dabei seien teilweise auch Spezialeinheiten beteiligt gewesen. Es habe bislang mindestens eine Festnahme gegeben, so der Sprecher. Ein größerer Einsatz fand demnach in Weil der Stadt bei Stuttgart statt.

Schwerpunkt der Aktionen war laut Polizei Baden-Württemberg. Es habe Durchsuchungen in den Landkreisen Böblingen, Ludwigsburg, Esslingen, Calw, Rastatt, Göppingen, Rottweil sowie im Ostalbkreis und in Stuttgart gegeben, sagte der Sprecher. In Bayern gab es einen Einsatz im Großraum München, in Rheinland-Pfalz im Raum Germersheim.

Hintergrund sei ein Ermittlungsverfahren, das bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg geführt werde, teilten die Ermittler mit. Weitere Details nannte der Sprecher mit Verweis auf den laufenden Einsatz zunächst nicht. Man werde nach Abschluss der Maßnahmen informieren. (dpa)

