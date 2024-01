Polizei entdeckt totes Kind in Auto in Brandenburg

Im Mittenwalde, nur etwa 40 Autominuten von Berlin entfährt, wird ein sechsjähriges Kind tot in einem Wagen auf einem Waldweg gefunden. Auch die Mutter ist dort - und lebt.

Mittenwalde.

Grausamer Fund auf einem Waldweg in Brandenburg: In einem Auto in Mittenwalde hat die Polizei in der Nacht ein totes Kind entdeckt. Das teilte ein Polizeisprecher am Morgen der dpa mit. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wurde auch die Mutter des Kindes in dem Auto gefunden. Sie war demnach am Leben und wurde medizinisch betreut, wie der Sprecher sagte.