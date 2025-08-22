Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Panorama
Polizei hat Toten und Verletzten im Sauerland identifiziert
Bluttat im Sauerland: In Menden fallen am Freitag Schüsse. Ein Mensch stirbt, ein weiterer wird verletzt. Der Täter ist auf der Flucht.

Menden.

Nach den Schüssen im sauerländischen Menden mit einem Toten und einem Schwerverletzten hat die Polizei die beiden Opfer identifiziert. Der Tote sei ein 45 Jahre alter Deutscher, der Schwerverletzte ein 49 Jahre alter Türke, sagte ein Polizeisprecher. Bei der festgenommenen Frau handele es sich um eine 40 Jahre alte Frau. Welche Rolle sie gespielt habe, werde weiter ermittelt.

Nach dpa-Informationen war die Frau mit dem 40-jährigen mutmaßlichen Täter nach den Schüssen in einem Wagen weggefahren und später aus unbekannten Gründen allein zum Tatort zurückgekehrt. Dort wurde sie festgenommen. An dem Haus am Tatort befindet sich eine Baustelle. Dort hat sich nach dpa-Informationen auch der spätere Täter aufgehalten. Aus noch unbekannten Gründen hat es dort Streit mit den beiden späteren Opfern gegeben. Der 40-Jährige war am Abend weiter verschwunden. Die Polizei fahndete unter Hochdruck. (dpa)

