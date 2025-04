Polizei: Sechs Verletzte bei Unfall mit Kettenkarussell

Das Frühlingsfest in Bayreuth lockt etliche Besucher an. Die Freude wird von einem Unfall überschattet. Blaulichter der Rettungsdienste sind zu sehen.

Bayreuth. Mindestens sechs Menschen sind ersten Erkenntnissen zufolge bei einem Unfall mit einem Kettenkarussell auf dem Bayreuther Frühlingsfest verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, seien die Menschen leicht bis mittelschwer verletzt worden. Details zu dem Hergang und der Ursache wurden zunächst nicht mitgeteilt. Etliche Rettungskräfte seien an dem Unfallort am Volksfestplatz, hieß es weiter.

Fahrgeschäfte werden in der Regel vor dem Start von Volksfesten einer genauen Untersuchung durch externe Experten unterzogen. Dennoch kommt es gelegentlich zu Unfällen, die allerdings meist glimpflich enden. Auf dem Oktoberfest 2023 waren einige Menschen beim Zusammenstoß zweier Achterbahn-Waggons leicht verletzt worden. Der Vorfall ging glimpflich aus: Die Betroffenen wurden ambulant versorgt. In einer Familien-Achterbahn war ein Waggon bei geringem Tempo auf den anderen gerollt.

Sprecherin der Wiesn-Schausteller: Lässt einen nicht kalt

"Auch wenn Unfälle glimpflich ausgehen, ist das etwas, was einen nicht kalt lässt", sagte die Sprecherin der Wiesn-Schausteller, Yvonne Heckl, am Montagabend. Für die Überprüfung der Fahrgeschäfte gebe es feste Regeln und Zeitvorgaben. Zudem werde jeweils vor dem Start eines Volksfestes eine Gebrauchsabnahme durchgeführt, in der Regel durch das örtliche Baureferat und auf dem Oktoberfest durch den TÜV.

Einen tödlichen Unfall gab es im August 2022 im Freizeitpark Klotten in Cochem in Rheinland-Pfalz. Dort starb eine 57-Jährige beim Sturz aus einer fahrenden Achterbahn. Einem TÜV-Gutachten zufolge war die Achterbahn zum Zeitpunkt des Unglücks sicherheitstechnisch in Ordnung. (dpa)