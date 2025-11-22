Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In der Polizeiwache Hattingen wurde ein Angreifer niedergeschossen. (Symbolfoto)
In der Polizeiwache Hattingen wurde ein Angreifer niedergeschossen. (Symbolfoto) Bild: David Inderlied/dpa
Panorama
Polizei schießt auf Messerangreifer in Hattinger Wache
Ein Unbekannter klettert mit Messer über den Tresen einer Polizeiwache – ein Schuss fällt. Was die Ermittler jetzt beschäftigt und wie es dem Angreifer geht.

Hattingen.

Dramatischer Vorfall in einer Polizeiwache in Hattingen (Nordrhein-Westfalen): Die Polizei hat dort laut Mitteilung einen Mann (28) niedergeschossen, der mit einem Messer über den Tresen geklettert und auf die Beamten zugegangen war. Die "WAZ" hatte zuvor berichtet.

Laut Polizei hatte der Mann am frühen Samstagmorgen um 5.10 Uhr an der Wache geklingelt und wurde eingelassen. Er zog ein Messer, bedrohte die beiden anwesenden Polizisten. Die forderten den Mann auf, das Messer wegzulegen und setzten schließlich Pfefferspray ein. 

Statt aufzugeben, stieg der Mann über den Tresen und bewegte sich auf die Beamten zu, woraufhin einer mit seiner Dienstwaffe schoss. Laut "WAZ" traf der Polizist den Angreifer ins Bein. "Der Mann wurde dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizeibeamten blieben unverletzt", so die Polizei. (dpa)

