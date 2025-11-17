Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In diesem Mehrfamilienhaus im Bochumer Stadtteil Hamme ereignete sich der folgenschwere Polizeieinsatz.
In diesem Mehrfamilienhaus im Bochumer Stadtteil Hamme ereignete sich der folgenschwere Polizeieinsatz. Bild: Christoph Reichwein/dpa
In diesem Mehrfamilienhaus im Bochumer Stadtteil Hamme ereignete sich der folgenschwere Polizeieinsatz.
In diesem Mehrfamilienhaus im Bochumer Stadtteil Hamme ereignete sich der folgenschwere Polizeieinsatz. Bild: Christoph Reichwein/dpa
Panorama
Polizei schießt: Vermisstes Kind lebensgefährlich verletzt
Von Marc Herwig und Florentine Dame, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einem Polizeieinsatz in Bochum ist eine Zwölfjährige in Lebensgefahr. Sie soll mit zwei Messern auf die Polizisten zugegangen sein - die griffen zur Waffe.

Bochum.

Beim Versuch, einer vermissten Zwölfjährigen zu helfen, ist in Bochum ein Polizeieinsatz eskaliert. Das Mädchen soll die Beamten mit zwei Messern bedroht haben - die Polizisten schossen daraufhin auf das Kind, einer mit Taser, einer mit Dienstwaffe. Ärzte kämpften noch Stunden später im OP um das Leben der Zwölfjährigen.

Viele Details zum Ablauf des Einsatzes seien noch Gegenstand der Ermittlungen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Besonders schwierig könnte der Einsatz auch dadurch gewesen sein, dass nach Angaben der Polizei sowohl die Zwölfjährige als auch die Mutter gehörlos sind. Ob und wie überhaupt eine Kommunikation zwischen den Einsatzkräften und den beiden Gehörlosen möglich war - etwa mithilfe von kurzen Nachrichten auf Zetteln - sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher.

Mädchen war aus Wohngruppe weggelaufen

Die Beamten hatten zuvor stundenlang nach der vermissten Zwölfjährigen gesucht. Die Zwölfjährige lebt eigentlich in einer Wohngruppe in Münster. Doch dort fehlte am Sonntag plötzlich jede Spur von ihr. Die Betreuer schlugen sofort Alarm und schalteten die Polizei ein.

Die startete eine große Suchaktion, denn das Mädchen ist nach Angaben der Ermittler auf lebenswichtige Medikamente angewiesen. In der Nacht zu Montag habe es dann Hinweise gegeben, dass die Zwölfjährige zu ihrer Mutter gefahren sein könnte, die im Bochumer Stadtteil Hamme lebt.

Mutter hatte das Sorgerecht verloren

Dort hätte sich die Minderjährige nicht einfach so aufhalten dürfen. Der Mutter seien bereits früher das Sorgerecht und das Aufenthaltsbestimmungsrecht für das Mädchen entzogen worden, teilten die Ermittler mit, ohne weitere Details zu nennen.

Nach den Hinweisen seien in der Nacht zu Montag zwei Streifenwagen-Besatzungen zur Wohnung der Mutter in einem Mehrfamilienhaus gefahren. Doch obwohl die Beamten Geräusche aus der Wohnung hörten, habe auf ihr Klingeln niemand reagiert. Während die Einsatzkräfte noch auf einen Schlüsseldienst warteten, habe mitten in der Nacht gegen 1.30 Uhr plötzlich die Mutter die Tür geöffnet.

Polizisten fühlen sich bedroht

Dann überschlugen sich der Schilderung der Polizei zufolge die Ereignisse. Nach bisherigen Ermittlungen gehen Polizei und Staatsanwaltschaft davon aus, dass das Mädchen beim Eintreffen der Beamten mit zwei Messern in der Hand auf die Polizisten zuging.

Die fühlten sich bedroht und zogen ihre Waffen. Ein Beamter nutzte sein Elektroimpulsgerät - eine Waffe, die den Getroffenen durch einen Stromstoß kurz handlungsunfähig macht, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Ein anderer griff zu seiner Dienstwaffe und gab einen oder mehrere Schüsse ab - und verletzte das Mädchen dabei lebensgefährlich.

Not-OP im Krankenhaus

Die Polizisten hätten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe geleistet. Ein Notarzt habe die Zwölfjährige anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Dort sei sie operiert worden - nach Einschätzung der Ärzte war der Eingriff erfolgreich, wie der Polizeisprecher sagte. "Sie hat die OP gut überstanden. Der Zustand des Mädchens ist kritisch, aber stabil."

Gewerkschaft: Waffeneinsatz gegen Kinder streng geregelt

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) betonte, der Vorfall sei ein "extrem belastendes Ereignis für alle Beteiligten". Der Einsatz von Schusswaffen gegen Kinder sei gesetzlich noch strenger gefasst als gegen Erwachsene. So dürfen Schusswaffen gegen Menschen unter 14 Jahren laut Polizeigesetz eigentlich gar nicht eingesetzt werden - außer um eine gegenwärtige Gefahr für Leib oder Leben abzuwehren, betonte die Gewerkschaft. 

Gleichzeitig zeige der Einsatz erneut, wie unberechenbar solche "Messerlagen" seien, sagte der NRW-Landesvorsitzende Patrick Schlüter der Deutschen Presse-Agentur. Sie gehörten zu den "riskantesten Einsatzlagen, weil sie plötzlich passieren, kaum vorhersehbar sind und in Sekundenbruchteilen eskalieren". (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18:14 Uhr
2 min.
Auch Vater von deutscher Familie stirbt in Istanbul
Die Ermittlungen über die Ursache für die Todesfälle halten an.
Der Istanbul-Urlaub einer Familie aus Deutschland endet in der Katastrophe. Vater, Mutter und beide Kinder sterben nach einem Sightseeing-Tag. Es gibt mehrere Festnahmen.
18:28 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 17.11.2025
 12 Bilder
Eine Frage der Kopfbedeckung
14.11.2025
2 min.
Mann zieht Messer in Paris - Polizist schießt ihn an
Im Zuge von Ermittlungen wegen häuslicher Gewalt hatten Beamte auf den mit einem Zug ankommenden 44-Jährigen gewartet.
Panik in einem Pariser Bahnhof: Ein Mann zieht bei einem Polizeieinsatz plötzlich ein Messer, und ein Beamter schießt. Was hinter dem dramatischen Einsatz steckt.
15:20 Uhr
5 min.
Panne: Weihnachtsbaum im Erzgebirge endet als Feuerholz – doch es gibt ein kleines Happy End
 8 Bilder
Zu Beginn war alles gut: der Baum für den Altmarkt in Aue schwebt auf den Tieflader.
Eigentlich war in Aue alles vorbereitet, der Weihnachtbaum stand zum Fällen bereit. Doch dann kam es zu einer Schrecksekunde. Was am Montagmorgen schiefgelaufen ist und warum es am Nachmittag so etwas wie ein kleines Happy End gab.
Heike Mann
16:24 Uhr
1 min.
Polizei schießt auf Mädchen: Was wir wissen - und was nicht
In diesem Mehrfamilienhaus im Bochumer Stadtteil Hamme ereignete sich der folgenschwere Polizeieinsatz.
Eine Zwölfjährige schwebte nach einem oder mehreren Schüssen aus einer Polizeiwaffe zeitweise in Lebensgefahr. Doch weshalb ging sie überhaupt mit Messern auf die Polizisten zu? Vieles ist noch offen.
14:41 Uhr
4 min.
Polizeieinsatz im Vogtland: War der Absturz eines Flugobjektes nur ein Kondensstreifen am Himmel?
Handelt es sich hier um einen Kondensstreifen, dessen vorderer Teil von der untergehenden Sonne angestrahlt wird? Der Vorgang hatte am Sonntag einen großen Polizeieinsatz im Vogtland ausgelöst.
Einsatzkräfte waren am Sonntag ins Obere Vogtland ausgerückt. Zeugen hatten einen Vorgang beobachtet, der auf ein Flugzeugunglück hindeutete. Vielleicht aber ist der Fall harmloser als gedacht.
Swen Uhlig und Florian Wißgott
Mehr Artikel