Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auch in Weil der Stadt bei Stuttgart waren die Beamten im Einsatz.
Auch in Weil der Stadt bei Stuttgart waren die Beamten im Einsatz. Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Die Polizei war am Morgen in drei Bundesländern im Einsatz. (Symbolbild)
Die Polizei war am Morgen in drei Bundesländern im Einsatz. (Symbolbild) Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Auch in Weil der Stadt bei Stuttgart waren die Beamten im Einsatz.
Auch in Weil der Stadt bei Stuttgart waren die Beamten im Einsatz. Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Die Polizei war am Morgen in drei Bundesländern im Einsatz. (Symbolbild)
Die Polizei war am Morgen in drei Bundesländern im Einsatz. (Symbolbild) Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Panorama
Polizei stellt Waffen und Drogen bei Razzia sicher
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit hunderten Beamten und SEK stürmt die Polizei Wohnungen von Rockern in drei Bundesländern. 21 Verdächtige sind im Visier der Ermittler.

Weil der Stadt.

Einsatzkräfte der Kriminalpolizei haben mehrere Objekte in drei Bundesländern durchsucht. Hintergrund der Maßnahmen seien Ermittlungen gegen Mitglieder der Rockergruppierung Gremium MC Nomads Bosporus Türkiye, teilten die Staatsanwaltschaften Stuttgart und Tübingen sowie die Polizei in Ludwigsburg mit. 

Es seien insgesamt Objekte von 21 Verdächtigen in Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz durchsucht worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Mehr als 400 Beamte, darunter auch Spezialeinheiten, seien im Einsatz gewesen. 

Verbotene Kutten und Auftritte in den sozialen Medien 

Bei den Razzien wurden unter anderem verbotene Kutten, Waffen, Drogen und Medikamente sichergestellt. In der Wohnung eines 44-Jährigen fanden die Ermittler zudem eine mutmaßlich scharfe Schusswaffe. Der Mann sei festgenommen worden und soll einem Haftrichter vorgeführt werden.

Den mutmaßlichen Mitgliedern werden laut Mitteilung verschiedenen Körperverletzungsdelikte vorgeworfen und weiteren Straftaten innerhalb der Gruppierung. Auch öffentliche Auftritte in sozialen Netzwerken, bei denen verbotene Symbole gezeigt und Mitglieder mit Schusswaffen posiert haben sollen, habe zu dem entschlossenen Eingreifen geführt. "Derartige Machtdemonstrationen dulden wir nicht", erklärte Ludwigsburgs Polizeipräsident Thomas Wild.

Ein größerer Einsatz fand demnach in Weil der Stadt bei Stuttgart statt. Es habe Durchsuchungen in den Landkreisen Böblingen, Ludwigsburg, Esslingen, Calw, Rastatt, Göppingen, Rottweil sowie im Ostalbkreis und in Stuttgart gegeben, sagte ein Sprecher. In Bayern gab es einen Einsatz im Großraum München, in Rheinland-Pfalz im Raum Germersheim. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
16.09.2025
3 min.
Rechtsradikale Gruppe? Razzia in drei Bundesländern
Bei den Durchsuchungen waren Spezialkräfte der Polizei im Einsatz.
Es geht um Kriegswaffen und eine wohl rechtsradikale Gesinnung: In Niedersachsen und zwei weiteren Bundesländern gehen Ermittler gegen eine bewaffnete Gruppe vor. Was hinter dem Einsatz steckt.
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
4 min.
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion verursacht dem Bericht zufolge rund 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. (Archivbild)
Weniger Fleisch von Wiederkäuern - dazu wird nicht nur für die eigene Gesundheit geraten. Auch Klima und Umwelt profitieren. Doch noch bleibt ein weiter Weg beim Wandel der Ernährungssysteme.
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
24.09.2025
2 min.
Razzia gegen mutmaßliche Sex-Erpresser
600 Einsatzkräfte haben in mehreren Bundesländern die Wohnungen von 70 Tatverdächtigen durchsucht. (Symbolbild)
Die Polizei hat Wohnungen in mehreren Bundesländern durchsucht. Im Fokus: Erpressung mit angeblichen Sex-Angeboten und bandenmäßiger Betrug.
Mehr Artikel