Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In dem bei Spaziergängern beliebten Gebiet war die Tote gefunden worden.
In dem bei Spaziergängern beliebten Gebiet war die Tote gefunden worden. Bild: Sven Hoppe/dpa
Das Waldgebiet bei München wurde durchsucht.
Das Waldgebiet bei München wurde durchsucht. Bild: Sven Hoppe/dpa
Bis zu 200 Polizisten durchkämmtem das Gebiet um den Leichen-Fundort.
Bis zu 200 Polizisten durchkämmtem das Gebiet um den Leichen-Fundort. Bild: Sven Hoppe/dpa
Nach dem Fund sind noch viele Fragen offen.
Nach dem Fund sind noch viele Fragen offen. Bild: Sven Hoppe/dpa
In dem bei Spaziergängern beliebten Gebiet war die Tote gefunden worden.
In dem bei Spaziergängern beliebten Gebiet war die Tote gefunden worden. Bild: Sven Hoppe/dpa
Das Waldgebiet bei München wurde durchsucht.
Das Waldgebiet bei München wurde durchsucht. Bild: Sven Hoppe/dpa
Bis zu 200 Polizisten durchkämmtem das Gebiet um den Leichen-Fundort.
Bis zu 200 Polizisten durchkämmtem das Gebiet um den Leichen-Fundort. Bild: Sven Hoppe/dpa
Nach dem Fund sind noch viele Fragen offen.
Nach dem Fund sind noch viele Fragen offen. Bild: Sven Hoppe/dpa
Panorama
Polizei sucht mit Foto nach Hinweisen zu toter Frau in Wald
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In einem Wald bei München findet ein Spaziergänger die Leiche einer Frau. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus - doch viele Fragen sind noch offen. Helfen soll die Veröffentlichung eines Fotos.

Neuried.

Nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Wald bei München bittet die Polizei mit einem Foto um Hinweise zur Identität. Bislang hätten die Ermittler nicht herausfinden können, wer die Tote war, teilte die Polizei mit. Es handle sich um eine Frau "mittleren Alters" zwischen 25 und 40 Jahren, sagte Polizeisprecher Thomas Schelshorn. "Wir haben bundesweit eine Abfrage gestartet und gleichen das mit Vermisstenfällen ab", sagte ein weiterer Sprecher der Münchner Polizei.

Nach dem Fund der Leiche am Donnerstag hatten am Freitag bis zu 200 Polizisten das Gebiet durchkämmt. "150 bis 200 Kollegen, die mit Stöcken nach Beweismitteln suchen", waren im Einsatz, sagte Polizeisprecher Schelshorn. 

Bis zu 200 Polizisten durchkämmtem das Gebiet um den Leichen-Fundort.
Bis zu 200 Polizisten durchkämmtem das Gebiet um den Leichen-Fundort. Bild: Sven Hoppe/dpa
Bis zu 200 Polizisten durchkämmtem das Gebiet um den Leichen-Fundort.
Bis zu 200 Polizisten durchkämmtem das Gebiet um den Leichen-Fundort. Bild: Sven Hoppe/dpa

"Aufgrund der Auffindesituation der Leiche können wir nicht ausschließen, dass es sich um ein Gewaltdelikt handelt", sagte Schelshorn. "Die Ermittlungen konzentrieren sich im Moment auf die Identifizierung der Leiche und der weiteren Tatumstände." Das für Tötungsdelikte zuständige Dezernat K11 übernahm die Ermittlungen, die Spurensicherung suchte die Umgebung ab. 

Polizei sucht Zeugen

An der Leiche und rund um den Tatort seien bereits zahlreiche Spuren gesichert worden. Die Polizei geht davon aus, dass die Tote noch nicht sehr lange an dem Schotterweg lag, an dem sie am Donnerstagnachmittag gegen 15.00 Uhr von einem Spaziergänger gefunden worden war. 

Nach dem Fund sind noch viele Fragen offen.
Nach dem Fund sind noch viele Fragen offen. Bild: Sven Hoppe/dpa
Nach dem Fund sind noch viele Fragen offen.
Nach dem Fund sind noch viele Fragen offen. Bild: Sven Hoppe/dpa

Sie sei auf einem "Trampelpfad nahe eines Kieswegs" entdeckt worden, sagte Schelshorn. In dem Waldgebiet sind viele Menschen unterwegs, sodass "es wohl nicht lange gedauert haben kann, bis die Leiche dort entdeckt wurde. - Wie die Dame dorthin kam, wie lange die Dame dort schon lag und wie die genauen Umstände ihres Todes sind, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen."

Die Ermittler suchen Zeugen. Sie fragen: Wer hat nahe des Forstwegs "Buchendorfer Geräumt" (Neuried) Wahrnehmungen gemacht oder Fahrzeuge gesehen, die im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Tat stehen könnten? Wer Hinweise geben kann, ist gebeten, sich mit dem Kommissariat 11 beim Polizeipräsidium München oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:20 Uhr
1 min.
Nach Flucht: Polizei beschlagnahmt Auto in Oelsnitz
Am Samstag entzog sich ein 39-Jähriger bei Oelsnitz einer Kontrolle.
Samstagnacht versuchte ein 39-jähriger Kasache auf der B 92 einer Kontrolle zu entkommen. Er wurde gefasst und muss sich mehrfach verantworten.
Ronny Hager
18.11.2025
3 min.
Mordverdacht: Mutter und Tochter in Kühltruhen gefunden
Die Polizei hat in Österreich die Tötung einer Mutter und ihrer Tochter aufgeklärt.
Seit mehr als einem Jahr wurden eine Mutter und ihre kleine Tochter in Österreich vermisst. Jetzt sind ihre versteckten Leichen gefunden worden. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus.
13:05 Uhr
1 min.
Hoher Schaden: Simson-Moped in Plauen gestohlen
Ein Simson-Moped ist in der Plauener Ostvorstadt gestohlen worden.
Unbekannte brachen eine Garage am Rinnelberg auf und entwendeten eine gelbe S51.
Ronny Hager
05.11.2025
1 min.
Leichen von Frau und zwei Kindern in Stuttgarter Wohnung
Die Leichen wurden in einem Wohnhaus gefunden.
In Stuttgart werden drei Tote gefunden. Wer sind die Opfer? Was ist passiert? Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
11:37 Uhr
3 min.
Blockhausen als Lebenswerk: „Sauensäger“ Andreas Martin und seine Frau Steffi sind Tourismushelden im Erzgebirge
Update
Blockhausen ist ihr Lebenswerk: Steffi und Andreas Martin, hier beim Pfingstcup im Kettensägen.
Blockhausen in Dorfchemnitz ist ein touristisches Aushängeschild. Die Martins stärken mit Herzblut den Tourismus im Erzgebirge. Welche Geschichte steckt dahinter?
Heike Hubricht
Mehr Artikel