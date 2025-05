Polizist findet toten Säugling am Gehweg in Berlin-Neukölln

Ein Berliner Polizist ist am frühen Sonntagmorgen auf dem Weg zur Arbeit, als er eine grausige Entdeckung macht.

Berlin.

Ein Polizist hat am frühen Morgen in Berlin einen toten Säugling gefunden. Das Kind lag an einem Weg im Stadtteil Gropiusstadt im Bezirk Neukölln, wie die Polizei mitteilte. Der Fund geschah demnach gegen 5.00 Uhr. Die "Bild"-Zeitung hatte berichtet.