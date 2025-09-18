Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Madonna plant ein neues Album. (Archivbild)
Madonna plant ein neues Album. (Archivbild) Bild: Evan Agostini/AP/dpa
Madonna plant ein neues Album. (Archivbild)
Madonna plant ein neues Album. (Archivbild) Bild: Evan Agostini/AP/dpa
Panorama
Pop-Ikone Madonna plant ein neues Album
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fans von Madonna können sich freuen: Die "Queen of Pop" plant ein neues Album - und geht dafür "zurück dahin, wo alles begonnen hat".

New York.

Pop-Ikone Madonna (67) will im kommenden Jahr ein neues Album herausbringen. Dafür sei sie zurück zu ihrer früheren Plattenfirma Warner Records gegangen, teilte die Musikerin mit. "Zurück zur Musik, zurück auf die Tanzfläche, zurück dahin, wo alles begonnen hat", schrieb die "Queen of Pop" auf Instagram. Nähere Details teilte sie zunächst nicht mit. Seit Beginn der 80er Jahre hat Madonna mehr als ein Dutzend Alben veröffentlicht, sie gehört zu den erfolgreichsten Musikerinnen der Welt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07:00 Uhr
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
17.09.2025
1 min.
Rap-Superstar Cardi B erneut schwanger
Cardi B ist erneut schwanger. (Archivbild)
Mit neuem Album und Tour feiert Cardi B gerade Erfolge. Und auch privat gibt es Grund zur Freude, wie die Musikerin verrät.
21:06 Uhr
2 min.
US-Firmen: Mitarbeiter mit H-1B-Visum sollen im Land bleiben
Die plötzliche Änderung bei den Gebühren für ein Arbeitsvisum haben US-Konzerne aufgeschreckt. (Archivbild)
Plötzlich 100.000 Dollar pro Jahr für ein Arbeitsvisum? Die Ankündigung von Präsident Trump hat US-Konzerne in Alarm versetzt. Für deren ausländische Mitarbeiter hat das drastische Folgen.
20:41 Uhr
4 min.
Leipzigs Aufsteiger-Serie hält auch gegen Köln
Assan Ouedraogo (M, RB Leipzig) bejubelt bei seinem Startelf-Debüt auch sein Tor-Debüt im RB-Trikot.
Mit dem dritten Sieg in Serie hat RB Leipzig das 0:6 von München zum Auftakt endgültig verarbeitet. Gegen Köln setzt RB eine Langzeit-Serie fort. Ein schon aussortierter Profi wird besonders begrüßt.
Frank Kastner, dpa
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
05.09.2025
2 min.
Justin Bieber veröffentlicht überraschend weiteres Album
Popsänger Justin Bieber hat zur Überraschung seiner Fans ein neues Album herausgebracht. (Archivbild)
Justin Bieber hat wieder "Swag": Erst zwei Monate ist es her, dass der Superstar überraschend neue Musik herausbrachte. Nun erscheint das Nachfolgealbum. Vorher spannt er seine Fans auf die Folter.
Mehr Artikel