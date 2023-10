Popstar Taylor Swift stellt weiteren Spotify-Rekord auf

Jedes Jahr ein neuer Rekord: Meistgestreamtes Album, meistgestreamte Künstlerin und nun kann US-Sängerin Taylor Swift ihrer Liste noch einen weiteren Musikstreaming-Rekord hinzufügen.

Los Angeles. US-Musikerin Taylor Swift (33) hat beim Musikstreaming-Marktführer Spotify einen weiteren Rekord aufgestellt. "Sie hat es wieder geschafft", schrieb das Unternehmen am Samstag (Ortszeit) auf der Online-Plattform X (ehemals Twitter) - denn am 27. Oktober sei Swift zum meistgestreamten Künstler innerhalb eines Tages in der Spotify-Geschichte geworden. Zudem sei ihr neues Album "1989 (Taylor's Version)" zum meistgestreamten Album an einem einzigen Tag im laufenden Jahr avanciert.

Damit übertraf Swift ihren 2022 aufgestellten Rekord. Im Oktober vergangenen Jahres war ihr Album "Midnights" laut Spotify öfter innerhalb eines Tages gestreamt worden als jedes Album zuvor. Auch wurde die Sängerin damals zum meistgestreamten Künstler innerhalb eines Tages.

"1989 (Taylor's Version)", eine Neuaufnahme von Swifts Album "1989" aus dem Jahr 2014, erschien am Freitag. Nach einem Streit um die Musikrechte an ihren früheren Alben hatte Swift 2019 angekündigt, ihre alte Musik als "Taylor's Version" neu aufnehmen zu wollen. Seitdem brachte sie bereits die Alben "Fearless" (2009, 2021), "Red" (2012, 2021) und "Speak Now" (2010, 2023) frisch raus.

Die Neuauflagen beinhalten in der Regel mehrere sogenannte "From The Vault"-Lieder, die es damals nicht auf das ursprüngliche Album geschafft hatten. "1989 (Taylor's Version)" enthält neben den 13 Original-Liedern fünf bislang unveröffentlichte Songs. (dpa)