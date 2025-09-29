Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Thronwechsel ist für das kleine Luxemburg ein großes Ereignis. (Archivbild)
Der Thronwechsel ist für das kleine Luxemburg ein großes Ereignis. (Archivbild) Bild: Harald Tittel/dpa
Im Palast werden zum Thronwechsel viele Gäste erwartet. (Archivbild)
Im Palast werden zum Thronwechsel viele Gäste erwartet. (Archivbild) Bild: Harald Tittel/dpa
Der Thronwechsel ist für das kleine Luxemburg ein großes Ereignis. (Archivbild)
Der Thronwechsel ist für das kleine Luxemburg ein großes Ereignis. (Archivbild) Bild: Harald Tittel/dpa
Im Palast werden zum Thronwechsel viele Gäste erwartet. (Archivbild)
Im Palast werden zum Thronwechsel viele Gäste erwartet. (Archivbild) Bild: Harald Tittel/dpa
Panorama
Prinz Guillaume wird neuer Großherzog von Luxemburg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 3. Oktober übergibt Großherzog Henri als Staatschef nach 25 Jahren den Thron an seinen Sohn Guillaume. Staatschefs und gekrönte Häupter werden erwartet.

Luxemburg.

Das kleine Luxemburg steht vor einem großen Thronwechsel. An diesem Freitag (3. Oktober) dankt Großherzog Henri nach 25 Jahren ab und übergibt die Amtsgeschäfte an seinen ältesten Sohn Guillaume. Der Wechsel kommt nicht überraschend: Schon vor einem Jahr hatte Henri (70) seinen Sohn zum Stellvertreter ernannt. Luxemburg ist das zweitkleinste Land der EU und zählt rund 670.000 Einwohner.

Prinz Guillaume wird der siebte Großherzog von Luxemburg - dem einzigen noch heute bestehendem Großherzogtum der Welt. Großherzog ist ein Titel für Monarchen im Rang zwischen König und Herzog. Er nimmt repräsentative Aufgaben wahr. Zudem verkündet er Gesetze.

Luxemburg ist das einzige Großherzogtum der Welt. (Archivbild)
Luxemburg ist das einzige Großherzogtum der Welt. (Archivbild) Bild: Harald Tittel/dpa
Luxemburg ist das einzige Großherzogtum der Welt. (Archivbild)
Luxemburg ist das einzige Großherzogtum der Welt. (Archivbild) Bild: Harald Tittel/dpa

Der 43-Jährige hat Politikwissenschaft in Großbritannien und Frankreich studiert und zuvor eine Offiziersausbildung an der britischen Militärakademie Sandhurst absolviert. Seit Oktober 2012 ist der bisherige Erbgroßherzog mit Prinzessin Stéphanie (41) verheiratet, die aus einer belgischen Adelsfamilie stammt. Die beiden haben zwei Söhne.

Auch Königspaare kommen zur Zeremonie

Zur Thronbesteigung haben sich mehrere Staatschefs aus Europa angekündigt, darunter auch Königspaare. Aus den Niederlanden reisen König Willem-Alexander, Königin Máxima und Thronfolgerin Catharina-Amalia an. Aus Belgien kommen König Philippe, Königin Mathilde und deren Tochter, Kronprinzessin Elisabeth. Zum Galadinner haben sich auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron angesagt.

Die Feierlichkeiten ziehen sich über drei Tage. Am 3. Oktober steht die offizielle Zeremonie mit der Vereidigung des neuen Großherzogs im Mittelpunkt. Danach wird er sich mit Gattin Stéphanie auf dem Balkon des großherzoglichen Palastes in Luxemburg-Stadt zeigen und später auf dem großen Platz vor dem Rathaus durch die Menschenmenge gehen. Am 4. Oktober besucht der Großherzog mehrere Städte im Land, am 5. Oktober folgt ein Gottesdienst. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11.09.2025
3 min.
Lukaschenko lässt 52 politische Häftlinge frei
Der belarussische Staatschef Lukaschenko hat 52 Polithäftlinge freigelassen und abgeschoben (Archivbild)
Der belarussische Staatschef versucht seit Jahrzehnten, zwischen Ost und West zu pendeln, um seine Macht zu festigen. Bei einem Deal mit den USA kommen viele seiner politischen Gegner frei.
08:40 Uhr
2 min.
Verbraucher zahlen weniger für Strom und Gas
Die Stromkosten für Verbraucher sind zuletzt gesunken (Archivbild)
Die Energiepreise für Verbraucher sind zuletzt gesunken. Doch im Vergleich zu den Zeiten vor dem Ukraine-Krieg bleiben immense Anstiege. Auch der Staat treibt die Kosten für Privathaushalte.
08:46 Uhr
3 min.
Frost, Sturm und schöne Herbsttage: Mit diesem Wetter-Mix startet Sachsen in den Oktober
Nachts kann es in einigen Lagen Sachsens zu Frost kommen.
Der Oktober steht vor der Tür. Der Start sieht etwas durchwachsen aus. Jedoch könnte es in der zweiten Woche bergauf gehen.
Patrick Hyslop
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
27.09.2025
1 min.
Britisches Königspaar reist im Oktober in den Vatikan
König Charles III. und Königin Camilla reisen in den Vatikan. (Archivbild)
Zum zweiten Mal in diesem Jahr reisen der britische König und seine Frau in den Vatikan. Ein besonderes Treffen steht auf dem Programm.
Mehr Artikel