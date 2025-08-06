Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Prinz Harry gründete die Aidswaisenhilfe Sentebale in Andenken an seine verstorbene Mutter Prinzessin Diana. (Archivbild)
Prinz Harry gründete die Aidswaisenhilfe Sentebale in Andenken an seine verstorbene Mutter Prinzessin Diana. (Archivbild) Bild: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa
Prinz Harry gründete die Aidswaisenhilfe Sentebale in Andenken an seine verstorbene Mutter Prinzessin Diana. (Archivbild)
Prinz Harry gründete die Aidswaisenhilfe Sentebale in Andenken an seine verstorbene Mutter Prinzessin Diana. (Archivbild) Bild: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa
Panorama
Prinz Harry im Streit um Herzensprojekt entlastet
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach öffentlichem Streit um Sentebale sieht die britische Aufsichtsbehörde keine Hinweise auf systematisches Mobbing durch Prinz Harry - kritisiert aber Schwächen in der Führung und alle Beteiligten.

London.

Im Streit um die von ihm gegründete Hilfsorganisation Sentebale ist Prinz Harry von den schwerwiegendsten Vorwürfen entlastet worden. Die britische Aufsichtsbehörde fand in ihrer Untersuchung keine Hinweise auf "systematisches Mobbing" oder Belästigungen innerhalb der Organisation sowie keine Anzeichen einer Kompetenzüberschreitung des Duke of Sussex.

Allerdings kritisierte die Aufsichtsbehörde alle beteiligten Parteien dafür, dass der Streit öffentlich ausgetragen wurde, und erteilte der Hilfsorganisation einen Maßnahmeplan, um die "Schwächen in der Unternehmensführung" zu beheben.

Hintergrund des Disputs sind gegenseitige Vorwürfe der Vorsitzenden der Organisation, Sophie Chandauka, und der Seite des Prinzen. Harry und Mitgründer Prinz Seeiso von Lesotho waren im März als Schirmherren der Organisation zurückgetreten. Chandauka, die weiterhin im Amt ist, hatte dem Royal in einem TV-Interview "Mobbing im großen Stil" vorgeworfen.

Gegenseitige Vorwürfe

Sie sagte, Harry sei wegen seines Abschieds aus dem engeren Kreis der britischen Königsfamilie der Grund für einen Exodus von Spendern. Eine Debatte darüber sei nicht möglich gewesen. Als sie auf Veränderungen gepocht habe, hätten Harry und seine Verbündeten im Stiftungsrat der Organisation versucht, sie aus ihrem Amt zu drängen, sagte Chandauka. Dagegen habe sie sich gewehrt, doch dann sei eine wahre PR-Maschine auf sie losgelassen worden.

Prinz Harry hatte die Vorwürfe in einer Stellungnahme zurückgewiesen und von "Lügen" gesprochen. Die Hoffnung des Royals war, dass die Überprüfung durch die Aufsichtsbehörde die "Wahrheit ans Licht" bringen würde.

Ein Streit, der allen schadete

"Die Probleme bei Sentebale spielten sich vor den Augen der Öffentlichkeit ab, wodurch ein schädlicher Streit dem Ruf der Organisation schadete", sagte der Leiter der Aufsichtsbehörde, David Holdsworth. Die Fähigkeit der Organisation, denjenigen zu helfen, für die sie ursprünglich gegründet wurde, sei gefährdet worden. Die Aufgabe der Behörde ist nicht, interne Streitigkeiten zu schlichten.

Ein Sprecher des Prinzen erklärte der BBC zufolge, mit der Feststellung, dass keine Hinweise auf Mobbing gefunden worden seien, zufrieden zu sein. Der Bericht sei aber in bedenklicher Weise unzureichend, weil die derzeitige Vorsitzende für die Folgen ihres Handelns nicht zur Verantwortung gezogen werde.

Die beiden Prinzen hatten Sentebale 2006 in Andenken an ihre verstorbenen Mütter gegründet. Harrys Mutter, Prinzessin Diana, war 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben gekommen. Sentebale bedeutet Vergissmeinnicht in der Sprache Lesothos. Die Organisation unterstützt in erster Linie Aids-Waisen in Lesotho und Botsuana. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14:12 Uhr
1 min.
Fanfaren, Eispiraten, Feierlaune – Stadtfest Crimmitschau geht in Runde zwei
Mit dem Einzug des Crimmitschauer Fanfarenzugs ist das Stadtfest am Samstagmorgen gestartet.
Vom Familienprogramm bis zur kultigen Partyband – in der Innenstadt jagt an diesem Wochenende ein Highlight das nächste.
Jochen Walther
24.06.2025
4 min.
Diana-Auktion: Die Welt
Roben aus Prinzessin Dianas Elegance & A Royal Collection werden im Auktionshaus präsentiert.
Eine der bislang größten Auktionen rund um einstige Privatgegenstände von Prinzessin Diana macht deutlich, dass es bis heute in den Reihen der Royals keine vergleichbare Persönlichkeit mehr gab. Und das ist so gewollt.
Susanne Ebner
Von Nicole Jähn
8 min.
11:30 Uhr
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
07.08.2025
3 min.
Nach Rüffel des Rechnungshofes: Lehrer in Sachsen verärgert über gedeckeltes Budget für Überstunden gegen Ausfall
Der Chemnitzer GEW-Bezirkschef Tobias Andrä.
Im Vergleich zu Kultusminister Clemens blicken Lehrergewerkschafter deutlich pessimistischer auf das neue Schuljahr. Nicht nur die Praxis der Abordnungen stößt bei ihnen auf Ablehnung.
Tino Moritz
14:15 Uhr
1 min.
Defektes Stellwerk stört Bahnverkehr in Südbrandenburg
Im Regionalverkehr kommt es auf der Verbindung zwischen Doberlug-Kirchhain und Leipzig zu Beeinträchtigungen. (Archivbild)
Für die Steuerung des Zugverkehrs sind Stellwerke nötig. Ein Defekt sorgt im Regionalverkehr auf einer Verbindung von Südbrandenburg nach Sachsen für Störungen.
14.07.2025
3 min.
Medien: Prinz Harry und König Charles loten Annäherung aus
Prinz Harry hat kürzlich den Wunsch nach einer Aussöhnung geäußert. (Archivfoto)
Seit Jahren sind Harry und Meghan mit dem Rest der Royals zerstritten. Britische Boulevardblätter berichten nun von einem Treffen zwischen hochrangigen Vertretern beider Seiten in London.
Mehr Artikel