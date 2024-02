Prinz Harry macht sich auf Weg zurück in die USA

Nach nur rund 24 Stunden verlässt Prinz Harry Großbritannien wieder. So scheint es zumindest. Der 39-Jährige traf am Nachmittag auf dem Londoner Flughafen Heathrow ein.

London.

Einen Tag nach dem Besuch bei seinem an Krebs erkrankten Vater König Charles III. soll sich Prinz Harry wieder auf den Weg in die USA gemacht haben. Wie mehrere britische Medien übereinstimmend berichteten, traf der 39-Jährige am Nachmittag am Londoner Flughafen Heathrow ein - nur rund 24 Stunden nach seiner Ankunft in Großbritannien.