Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Bild aus vergangenen Zeiten: Elizabeth II., Meghan und Prinz Harry
Ein Bild aus vergangenen Zeiten: Elizabeth II., Meghan und Prinz Harry Bild: Matt Dunham/AP/dpa
Ein Bild aus vergangenen Zeiten: Elizabeth II., Meghan und Prinz Harry
Ein Bild aus vergangenen Zeiten: Elizabeth II., Meghan und Prinz Harry Bild: Matt Dunham/AP/dpa
Panorama
Prinz Harry reist zum Queen-Todestag nach London
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Prinz Harry kehrt nach London zurück - wird es diesmal ein Treffen mit Charles oder William geben? Die Gerüchteküche brodelt rund um den Todestag der Queen.

London.

Prinz Harry reist zum dritten Todestag von Queen Elizabeth II. nach London. Der 40 Jahre alte Duke of Sussex nimmt am 8. September als Schirmherr von "WellChild" an einer Wohltätigkeitsveranstaltung teil und wird auch eine Rede halten, wie die Organisation mitteilte. Über die weitere Tagesplanung des Prinzen ist bislang nichts bekannt.

Das Verhältnis zwischen Harry und der weiteren Königsfamilie gilt seit dem Umzug des Dukes mit seiner Frau Meghan (44) in die USA vor Jahren als zerrüttet. Harry und Meghan haben sich weitestgehend von der britischen Monarchie losgesagt, zuletzt gab es aber immer wieder Spekulationen über eine mögliche Versöhnung des Sohnes mit König Charles III. (76).

Spekulationen über Aussöhnung

Harrys Besuch werde weitere Spekulationen über die Möglichkeit eines Treffens mit seinem Vater oder seinem entfremdeten Bruder, dem Prinzen von Wales, auslösen, schrieb die Nachrichtenagentur PA. Mit seinem Bruder, Thronfolger Prinz William (43), hatte sich Harry ebenso überworfen.

Zu seiner Großmutter, der Queen, hatte Harry ein sehr inniges Verhältnis, auch wenn diese über den Umzug in die USA enttäuscht gewesen war. Nach dem Tod der Queen hatte Harry eine emotionale Abschiedsbotschaft an seine "Granny" (Oma) veröffentlicht. Darin schrieb er unter anderem, er sei dankbar für ihre Begegnungen - "von meinen frühesten Kindheitserinnerungen mit Dir über das erste Treffen mit Dir als meiner Oberbefehlshaberin bis zum ersten Moment, als Du meine wundervolle Frau trafst und Deine geliebten Urenkel umarmtest." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
11.08.2025
2 min.
Harry und Meghan arbeiten weiter mit Netflix zusammen
Harry und Meghan haben einen neuen Vertrag mit Netflix unterzeichnet. (Archivbild)
Beim Streaminganbieter Netflix sind Harry und Meghan keine neuen Gesichter. Nun gibt es einen neuen Vertrag.
06.08.2025
3 min.
Prinz Harry im Streit um Herzensprojekt entlastet
Prinz Harry gründete die Aidswaisenhilfe Sentebale in Andenken an seine verstorbene Mutter Prinzessin Diana. (Archivbild)
Nach öffentlichem Streit um Sentebale sieht die britische Aufsichtsbehörde keine Hinweise auf systematisches Mobbing durch Prinz Harry - kritisiert aber Schwächen in der Führung und alle Beteiligten.
30.08.2025
3 min.
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
Mehr Artikel