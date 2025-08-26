Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am sechsten Verhandlungstag im Prozess um die Entführung der Kinder von Christina Block darf der Nebenklagevertreter Philip von der Meden weitere Fragen an die angeklagte Unternehmerin stellen. (Archivbild)
Am sechsten Verhandlungstag im Prozess um die Entführung der Kinder von Christina Block darf der Nebenklagevertreter Philip von der Meden weitere Fragen an die angeklagte Unternehmerin stellen. (Archivbild) Bild: Marcus Brandt/dpa-POOL/dpa
Christina Block und ihr Ex-Mann Stephan Hensel sitzen sich im Gerichtssaal gegenüber. (Archivbild)
Christina Block und ihr Ex-Mann Stephan Hensel sitzen sich im Gerichtssaal gegenüber. (Archivbild) Bild: Marcus Brandt/dpa-Pool/dpa
Am sechsten Verhandlungstag im Prozess um die Entführung der Kinder von Christina Block darf der Nebenklagevertreter Philip von der Meden weitere Fragen an die angeklagte Unternehmerin stellen. (Archivbild)
Am sechsten Verhandlungstag im Prozess um die Entführung der Kinder von Christina Block darf der Nebenklagevertreter Philip von der Meden weitere Fragen an die angeklagte Unternehmerin stellen. (Archivbild) Bild: Marcus Brandt/dpa-POOL/dpa
Christina Block und ihr Ex-Mann Stephan Hensel sitzen sich im Gerichtssaal gegenüber. (Archivbild)
Christina Block und ihr Ex-Mann Stephan Hensel sitzen sich im Gerichtssaal gegenüber. (Archivbild) Bild: Marcus Brandt/dpa-Pool/dpa
Panorama
Prozess gegen Block: Anwalt von Ex-Mann darf Fragen stellen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am sechsten Tag im Prozess um die illegale Rückholung ihrer Kinder aus Dänemark muss Christina Block erneut mit besonders aufwühlenden Fragen rechnen. Der Anwalt ihres Ex-Manns hat weiterhin das Wort.

Hamburg.

Im Prozess um die Entführung der Kinder von Christina Block aus der Obhut ihres Vaters in Dänemark muss sich die Hamburger Unternehmerin am Dienstag (9.30 Uhr) erneut den Fragen der Nebenklage stellen. Der Anwalt ihres Ex-Mannes Stephan Hensel hatte am Dienstag vergangener Woche am Landgericht Hamburg das Wort bekommen. 

Anwalt Philip von der Meden hatte am fünften Verhandlungstag vor einer Woche zunächst den Sorgerechtsstreit zwischen den früheren Eheleuten thematisiert. Er warf Block unter anderem vor, sie habe nicht alle familienrechtlichen Möglichkeiten in Dänemark ausgeschöpft. Die Tochter des Gründers der Steakhaus-Kette "Block House", Eugen Block, wies das zurück. 

Ex-Mann als Nebenkläger

Blocks Verteidiger Ingo Bott unterbrach die Befragung mehrfach und bemängelte Medens Formulierungen. Die Vorsitzende Richterin ließ jedoch alle Fragen des Nebenklagevertreters zu. 

Die Staatsanwaltschaft wirft Christina Block vor, die Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder in Auftrag gegeben zu haben. Mehrere Mitarbeiter eines israelischen Sicherheitsunternehmens sollen den damals zehn Jahre alten Sohn und die 13-jährige Tochter in der Silvesternacht 2023/24 nach Deutschland entführt haben. 

Blocks Ex-Mann Hensel war damals niedergeschlagen worden. Im Prozess sitzt er nun seiner früheren Frau als Nebenkläger gegenüber. Die Kinder wurden vier Tage nach der Rückholaktion auf Anordnung des Hanseatischen Oberlandesgerichts wieder zu ihrem Vater nach Dänemark gebracht. 

Am dritten Verhandlungstag hatte Block in einer mehrstündigen Erklärung die Anklagepunkte zurückgewiesen. Auch die Anwälte der übrigen sechs Angeklagten, darunter Blocks Lebensgefährte, der frühere Sportmoderator Gerhard Delling (66), hatten der Anklage zum Auftakt des Prozesses widersprochen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
24.08.2025
6 min.
Auf "einige Worte" von Christina Block folgen viele Fragen
Christina Block bestreitet, die Entführung ihrer Kinder in der Silvesternacht 2023/24 in Auftrag gegeben zu haben. (Archivbild)
Christina Block soll die Entführung ihrer Kinder aus Dänemark in Auftrag gegeben haben. Die Hamburger Unternehmerin bestreitet das vor Gericht - und beantwortet jetzt tagelang Fragen.
Bernhard Sprengel, dpa
26.08.2025
5 min.
Juristischer Streit bringt Block-Prozess ins Stocken
Christina Block will erst einmal von ihrem Schweigerecht Gebrauch machen.
Am sechsten Tag im Prozess um die illegale Rückholung ihrer Kinder aus Dänemark soll Christina Block Fragen der Nebenklage beantworten. Doch es kommt zum Streit - es geht nur langsam voran.
Bernhard Sprengel und Stephanie Lettgen, dpa
Mehr Artikel