Prozess gegen Jimi Blue Ochsenknecht am 22. August

Es begann mit einem Hotelaufenthalt in Tirol. Weil der Schauspieler die Rechnung nicht bezahlte, geriet er ins Visier der Strafjustiz. Nun soll der Fall in einem kurzen Prozess geklärt werden.

Innsbruck. Der Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht muss am 22. August wegen mutmaßlichen schweren Betrugs in Österreich vor Gericht. Der Prozess rund um eine unbezahlte Hotelrechnung soll innerhalb einer Stunde am Landgericht Innsbruck über die Bühne gehen, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Zuvor hatte die "Tiroler Tageszeitung" über den Termin berichtet.

Der 33-jährige Sohn des Schauspielers Uwe Ochsenknecht und dessen früherer Ehefrau Natascha hatte Ende 2021 in einem Hotel in Tirol mehrere Tage lang einen Geburtstag gefeiert und soll die Rechnung von knapp 14.000 Euro trotz mehrfacher Ermahnung, Ratenzahlungsangeboten und Gerichtsverhandlungen nicht gezahlt haben.

Justizprobleme auch Thema in Ochsenknechts-Serie

Ochsenknecht war Ende Juni nach der Landung am Hamburger Flughafen vorläufig festgenommen und in Untersuchungshaft genommen worden. Gegen ihn lag ein internationaler Haftbefehl vor.

Im Juli wurde er in einem mehrtägigen Transport mit Zwischenstopps nach Innsbruck überstellt, wo er gegen Kaution freigelassen wurde. Nach Angaben des Landesgerichts Innsbruck hatte Ochsenknecht der Haftrichterin erklärt, dass er für die Angelegenheit die Verantwortung übernehme. Zum Tatverdacht äußerte er sich demnach nicht.

Mittlerweile wurde die offene Rechnung beglichen. Aktuell lebt Ochsenknecht bei seiner Schwester Cheyenne in Österreich, wie sie im Rahmen einer Podcast-Aufzeichnung im RTL-Interview sagte.

Jimi Blue Ochsenknechts Festnahme und Auslieferung nach Österreich werden auch in der Serie der Schauspieler-Familie Thema. Die Dreharbeiten für den zweiten Teil der vierten Staffel von "Diese Ochsenknechts" starteten im März und laufen bis September. (dpa)