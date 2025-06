Prozess gegen Rapper Sean Combs auf der Zielgeraden

Sechs Wochen lang hat die Jury in New York von rund drei Dutzend Zeugen und Zeuginnen gehört. Jetzt geht der Prozess gegen den Rapper Sean Combs auf die Zielgerade.

New York.

Der Prozess gegen Sean Combs wegen mutmaßlicher Sexualstraftaten steuert auf ein Urteil zu. Das Verteidigungsteam des früheren Rap-Superstars teilte mit, keine eigenen Zeugen oder Zeuginnen befragen zu wollen. Die Befragung des letzten der insgesamt mehr als 30 Zeugen und Zeuginnen der Staatsanwaltschaft, einem Spezialagenten der US-Heimatschutzbehörde, könnte noch heute am Gericht in New York abgeschlossen werden.