Punks planen im Sommer Protestcamp 4.0 auf Sylt

Mit dem 9-Euro-Ticket hatte auf Sylt im Sommer 2022 alles begonnen. Jetzt soll das Protestcamp und der Punk-Sommer auf der Urlaubsinsel in die vierte Runde gehen.

Sylt/Husum. Menschen aus ganz Deutschland wollen auch in diesem Sommer auf Sylt in einem Punk-Protestcamp ihre Zelte aufschlagen - zum vierten Mal seit 2022. Vom 28. Juli bis zum 17. August ist das Camp auf der Festwiese in Tinnum angemeldet, sagte eine Sprecherin des Kreis Nordfriesland der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Auf der Wiese nahe des Sylter Flughafens hatten die Punks auch im vergangenen Jahr gecampt.

"Die Kooperationsgespräche zwischen dem Anmelder, der Gemeinde Sylt, der Polizei und der Versammlungsbehörde sind sehr gut verlaufen und die Veranstalter waren kooperativ", sagte die Sprecherin. Verantwortlich für das Camp ist die Gruppe "Aktion Sylt". Der entsprechende Auflagenbescheid sei den Organisatoren laut Sprecherin zugestellt worden. Im vergangenen Jahr waren 300 Teilnehmer zugelassen.

Anfragen der dpa ließen die Mitglieder der "Aktion Sylt" unbeantwortet. Auf Instagram werben sie seit rund zwei Wochen für die Teilnahme am Camp, das "die Gleise für den Kampf gegen Kapitalismus und soziale Ungerechtigkeit freigeben" soll.

Kampf gegen Kapitalismus auf Sylt

Geplant sind demnach auch wieder Workshops, Diskussionen und Konzerte. "Angriffen auf die Klimagerechtigkeitsbewegung, auf die Kämpfe für sexuelle Selbstbestimmung und für konsequenten Antifaschismus wollen wir unsere Solidarität entgegensetzen", heißt es bei der "Aktion Sylt" weiter.

Mit dem 9-Euro-Ticket waren im Sommer 2022 zahlreiche Punks aus ganz Deutschland nach Sylt gereist und hatten unter anderem mit ihrem Protestcamp bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Damals campierten rund 100 Punks in Zelten vor dem Rathaus in Westerland.

Anreisen dürfen die Teilnehmer bereits am 27. Juli - der Abfall auf der Wiese muss demnach spätestens am 18. und 19. August entsorgt werden. Wie viele Teilnehmer in diesem Jahr dabei sind, will die Behörde in den kommenden Tagen bekanntgeben. (dpa)