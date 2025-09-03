Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Lady Gaga steuert "The Dead Dance" zum Netflix-Soundtrack bei.
Lady Gaga steuert "The Dead Dance" zum Netflix-Soundtrack bei. Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa
Panorama
Punktlandung: Lady Gaga bringt neues "Wednesday"-Lied heraus
0:00

Das "Wednesday"-Publikum und Lady-Gaga-Fans haben allen Grund zur Freude. Bei Netflix kann man neue Abenteuer der schrägen Internatsschülerin sehen. Und von Lady Gaga gibt es dazu Neues zu hören.

Berlin.

Punktgenau zu den frischen "Wednesday"-Episoden bringt Weltstar Lady Gaga ein neues Lied für den Netflix-Welterfolg heraus. "The Dead Dance" ist ein schneller, melodischer und eingängiger Popsong. 

Das Lied "The Dead Dance" erschien am Mittwoch bei Streamingdiensten, das Video unter der Regie von Tim Burton wurde am Abend veröffentlicht und innerhalb weniger Stunden schon eine Million Mal aufgerufen. 

Zugleich veröffentlichte Netflix die zweite Hälfte der zweiten "Wednesday"-Staffel. Lady Gaga spielt in dem Streaming-Hit die Rolle der Nevermore-Lehrerin Rosaline Rotwood.

 

 

Burtons Musikvideo beginnt mit Gaga an einer Wand, umgeben von Babypuppen. Dann beginnt sie ihren Totentanz und weckt die Puppen auf. Im Refrain begleiten sie maskierte Backgroundtänzer.

Kultregisseur Tim Burton ("Beetlejuice", "Ed Wood", "Mars Attacks!") bekannte schon vor längerer Zeit, ein Fan von Lady Gaga zu sein. Der 67-Jährige sagte über die 39-Jährige: "Für mich ist es einfach spannend, mit einer Künstlerin zu arbeiten, die ich respektiere und bewundere." (dpa)

Mehr Artikel