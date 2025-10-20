Queen-Gitarrist: Denke die ganze Zeit an Freddie

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Freddie Mercury ist immer noch präsent für seine Bandkollegen. Leadgitarrist Brian May erzählt, wie sehr ihn Freddies Geist im Alltag begleitet.

Stuttgart.

Auch 33 Jahre nach seinem Tod bleibt Rockikone Freddie Mercury ein steter Begleiter seiner Bandkollegen. Er denke "die ganze Zeit" an Freddie, sagte Queen-Leadgitarrist Brian May der Deutschen Presse-Agentur. "Freddie ist Teil unserer DNA und wird es immer bleiben." Im Alltag habe er ständig Freddies Gesicht vor Augen, berichtete May. "Man kann dann immer vorhersagen, was er denken und sagen würde in irgendeiner Situation."

Sir Brian May, Leadgitarrist und Songwriter der Band, komponierte Welthits wie "We Will Rock You" oder "The Show Must Go On" - und wurde sogar zum Ritter geschlagen. Der 78-Jährige überraschte die Gäste bei der Premiere des Musicals "We Will Rock You" in Stuttgart mit einer Soloeinlage zum Song "Bohemian Rhapsody". Was hätte Freddie wohl nach dem Schlussapplaus gesagt? "Ich brauche meinen Champagner, Liebling", ist May überzeugt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
