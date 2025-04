Chemnitz 4 min.

Wer darf in die Frauensauna? Verband will Sichtkontrolle an der Kasse

Wer etwa als Mann geboren wurde, kann seit November seinen Geschlechtseintrag in weiblich ändern lassen. Darf man deshalb automatisch in Saunen für Frauen? Was der Deutsche Saunabund nun seinen Mitgliedern diesbezüglich rät.