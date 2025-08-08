Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Stefan Raab hat mit Michael "Bully" Herbig einen neuen Song herausgebracht. (Archivbild)
Stefan Raab hat mit Michael "Bully" Herbig einen neuen Song herausgebracht. (Archivbild) Bild: Jens Büttner/dpa
Panorama
Raab und Bully bringen Song zu "Kanu des Manitu" heraus
Stefan Raab und Michael "Bully" Herbig sind in ihrem Song für den neuen "Manitu"-Film "supergeil drauf". Es ist nicht ihre erste musikalische Zusammenarbeit für einen Kinofilm.

Berlin.

Vor dem Kinostart der Komödie "Das Kanu des Manitu" haben Entertainer Stefan Raab und Regisseur Michael "Bully" Herbig wieder zusammengearbeitet: Sie veröffentlichten heute offiziell ihren gemeinsamen Song "Weil wir so supergeil drauf sind". 

In dem zweieinhalb Minuten langen, eingängigen Lied besingen Raab und Herbig überspitzt veganes Essen, "coole Korksandalen", Hafermilch und Getreideriegel beim E-Bike-Fahren. In der Hook heißt es: "Weil wir so supergeil drauf sind und nur gelegentlich streiten, weil wir um 7 Uhr schon auf sind, und nur gelegentlich breit sind."

Bei Instagram sind die beiden in einem Video zum Song zwischen kleinen Filmausschnitten mal tanzend und mal entspannt wippend im Schaukelstuhl zu sehen. Ein Nutzer schrieb dazu: "Dieser Film in Kombination mit diesem Song fühlt sich einfach an wie eine Zeitreise in meine Kindheit". Schon Tage vor der Veröffentlichung kursierten Auszüge des Songs bei Instagram und Tiktok. 

Raab steuerte "Space Taxi" zu "(T)Raumschiff Surprise" bei

Mit "Das Kanu des Manitu" kommt am Donnerstag (14. August) nach fast 25 Jahren die Fortsetzung des Kultfilms "Der Schuh des Manitu" in die Kinos. In den Hauptrollen der Western-Komödie sind neben Herbig wieder Christian Tramitz und Rick Kavanian dabei. 

Sind bei "Das Kanu des Manitu" wieder in den Hauptrollen zu sehen: die Schauspieler Rick Kavanian, Michael "Bully" Herbig und Christian Tramitz (von links nach rechts). (Archivbild)
Sind bei "Das Kanu des Manitu" wieder in den Hauptrollen zu sehen: die Schauspieler Rick Kavanian, Michael "Bully" Herbig und Christian Tramitz (von links nach rechts). (Archivbild) Bild: Ursula Düren/dpa
Raab hatte 2004 mit "Space-Taxi" den Soundtrack zum Herbig-Film "(T)Raumschiff Surprise - Periode 1" beigesteuert. Das Lied hielt sich damals wochenlang in den deutschen Charts. (dpa)

