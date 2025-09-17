Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Cardi B ist erneut schwanger. (Archivbild)
Cardi B ist erneut schwanger. (Archivbild) Bild: Jordan Strauss/Invision/dpa
Panorama
Rap-Superstar Cardi B erneut schwanger
Mit neuem Album und Tour feiert Cardi B gerade Erfolge. Und auch privat gibt es Grund zur Freude, wie die Musikerin verrät.

New York.

Rap-Superstar und Dreifach-Mama Cardi B (32) ist erneut schwanger. "Ich erwarte ein Baby mit meinem Freund Stefon Diggs", sagte die Musikerin in einem Interview des US-Senders CBS. "Ich freue mich. Ich bin glücklich. Meine Situation fühlt sehr gut an. Ich fühle mich stark, sehr stark, dass ich all diese Arbeit machen kann - und all diese Arbeit machen kann, während ich ein Baby kreiere." 

Die Rapperin bringt gerade ein neues Album heraus und hat für das kommende Frühjahr schon eine Tour angesetzt. Aus ihrer früheren Beziehung mit dem Rapper Offset hat Cardi B bereits drei Kinder. Der Football-Profi Diggs, mit dem die Musikerin seit etwa einem Jahr zusammen ist, hat bereits eine Tochter aus einer früheren Beziehung. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
