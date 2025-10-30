Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sean Combs ist in ein anderes Gefängnis verlegt worden. (Archivfoto)
Sean Combs ist in ein anderes Gefängnis verlegt worden. (Archivfoto) Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa
Sean Combs ist in ein anderes Gefängnis verlegt worden. (Archivfoto)
Sean Combs ist in ein anderes Gefängnis verlegt worden. (Archivfoto) Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa
Sean Combs ist in ein anderes Gefängnis verlegt worden. (Archivfoto)
Sean Combs ist in ein anderes Gefängnis verlegt worden. (Archivfoto) Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa
Sean Combs ist in ein anderes Gefängnis verlegt worden. (Archivfoto)
Sean Combs ist in ein anderes Gefängnis verlegt worden. (Archivfoto) Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa
Panorama
Rapper Sean Combs in ein Gefängnis in New Jersey verlegt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit seiner Festnahme vor einem Jahr saß Sean Combs in einem New Yorker Gefängnis ein, nun der Wechsel in den Nachbarstaat New Jersey. Das hatten die Anwälte des Rappers beantragt.

New York.

Der US-Rapper Sean Combs ist in eine andere Haftanstalt verlegt worden. Der 55-Jährige sei nun in dem Bundesgefängnis Fort Dix im US-Staat New Jersey untergebracht, teilte eine Sprecherin der Gefängnisbehörde laut der "New York Times" mit. Der Musiker war Anfang Oktober in Zusammenhang mit Prostitution zu einer Gefängnisstrafe von vier Jahren und zwei Monaten sowie einer Geldstrafe verurteilt worden. Eine Jury hatte ihn im Juli für schuldig befunden. Seit seiner Festnahme im September 2024 saß er im Metropolitan Detention Center in Brooklyn hinter Gittern. 

Entzugsprogramme

Combs' Anwälte hatten sich für die Verlegung des Rappers von New York nach New Jersey starkgemacht. Fort Dix liegt knapp 70 Kilometer östlich von Philadelphia. Die Einrichtung biete Programme zum Drogenentzug an, machten die Anwälte geltend. Zudem käme sie Besuchen seiner Familie entgegen. Laut Beschreibung auf der Behördenwebseite sind dort mehr als 4.000 Häftlinge untergebracht. 

Schwere Vorwürfe

Die Staatsanwaltschaft hatte Combs vorgeworfen, über Jahre hinweg Frauen missbraucht, bedroht und genötigt zu haben, seine sexuellen Wünsche zu erfüllen. Der 1969 im New Yorker Stadtteil Harlem geborene Musiker, der mit Hits wie "I'll Be Missing You" und "Bad Boy For Life" in den vergangenen Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Rappern der Welt gehörte, hatte auf nicht schuldig plädiert. 

Die Staatsanwaltschaft strebte nach dem Schuldspruch eine Haftstrafe von gut elf Jahren an, die Verteidigung eine Höchststrafe von 14 Monaten. Combs' Anwälte haben Berufung eingelegt. Die bereits in Brooklyn verbüßte Zeit wird dem Rapper angerechnet. Die Behörde gibt derzeit Mai 2028 als Datum für die Freilassung an. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
04.10.2025
6 min.
Mehr als vier Jahre Gefängnisstrafe für US-Rapper Sean Combs
Der US-Rapper muss länger ins Gefängnis. (Archivbild)
Seit einem Jahr sitzt Sean Combs in New York im Gefängnis. Im Juli wurde er wegen Sexualstraftaten verurteilt. Jetzt hat der Richter eine jahrelange Strafe festgesetzt. Combs will dagegen vorgehen.
Christina Horsten und Barbara Munker, dpa
29.10.2025
2 min.
Britische "Times" muss Fake-Interview mit de Blasio löschen
De Blasio stellte auf X klar, er unterstütze Mamdani und dessen Vision. (Archivbild)
Eine Person gibt sich einem britischen Reporter gegenüber als New Yorks Ex-Bürgermeister aus. Die Zeitung veröffentlicht das Interview - und sorgt für Ärger beim Betroffenen.
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
10:44 Uhr
1 min.
Chemnitz: Auto prallt in Wittgensdorf gegen Eisenbahnbrücke
Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der Oberen Hauptstraße in Chemnitz-Wittgensdorf ereignet.
Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Samstagmorgen verletzt worden.
Anne Schwesinger
10:57 Uhr
2 min.
Campari-Aktien für fast 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt
In Italien hat die Finanzpolizei Aktien des weltweit tätigen Likörherstellers Campari im Wert von 1,2 Milliarden Euro beschlagnahmt.
Der Bitterlikör gehört zu Italiens bekanntesten Marken. Die Finanzpolizei vermutet, dass bei einer früheren Fusion in großem Stil Gewinne nicht versteuert wurden.
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
Mehr Artikel