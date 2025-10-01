Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Maschine landete etwa eine halbe Stunde nach dem Start wieder in Frankfurt. (Archivfoto) Bild: Andreas Arnold/dpa
Panorama
Rauch im Cockpit - Maschine kehrt nach Frankfurt zurück
Schreck für Besatzung und 83 Passagiere: Eine von der Lufthansa gemietete Maschine muss auf dem Weg nach Dänemark umdrehen und landet nach nur 35 Minuten wieder in Frankfurt.

Frankfurt/Main.

Eine von der irischen Fluggesellschaft CityJet gemietete Maschine der Lufthansa hat einen Flug von Frankfurt ins dänische Billund abbrechen müssen. Nachdem die Piloten am Sonntagabend Rauch im Cockpit gemeldet hatten, drehte das Flugzeug vom Typ Canadair CRJ-1000 mit 83 Passagieren an Bord um. Es sei rund 35 Minuten nach dem Start wieder in Frankfurt gelandet, sagte eine Lufthansa-Sprecherin in Frankfurt. Wie es zu der Rauchentwicklung kam, war zunächst unklar. Verletzt wurde niemand. 

Zuvor hatte die Webseite "The Aviation Herald" darüber berichtet. (dpa)

