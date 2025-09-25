Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ochsenknecht ist derzeit auch im Reality-Format "Diese Ochsenknechts" auf Sky zu sehen. (Archivbild)
Ochsenknecht ist derzeit auch im Reality-Format "Diese Ochsenknechts" auf Sky zu sehen. (Archivbild) Bild: Peter Kneffel/dpa
Panorama
Reality-Doku mit Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koç
Das Ex-Paar hat eine gemeinsame Tochter und dreht aktuell ein Reality-Format zusammen. Ochsenknecht hat verraten, worum es darin gehen soll.

München.

Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Reality-Star Yeliz Koç (31) drehen derzeit gemeinsam eine Reality-TV-Doku. Das bestätigt eine Sprecherin des Senders Sky. Zuvor hatte die "Bild" über die Pläne des Ex-Paares berichtet, das eine gemeinsame Tochter namens Snow hat.

Ochsenknecht sagte der "Bild", was die Zuschauer in dem Format erwarte: "Einfach gesagt: unser Leben. Wir als Familie, als Eltern. Wie wir unseren Alltag mit Snow meistern. Wir zeigen aber auch, was beruflich bei uns passiert. Yeliz will sich ein Haus kaufen, auch das wird zu sehen sein." Der Sendestart ist demnach noch für 2025 geplant.

Ochsenknecht ist derzeit im Reality-Format "Diese Ochsenknechts" auf Sky zu sehen. Darin geht es auch um seine Festnahme im Sommer, als er wegen einer nicht bezahlten Hotelrechnung am Hamburger Flughafen festgenommen und über mehrere Stationen in deutschen Justizvollzugsanstalten nach Österreich ausgeliefert worden war. Dort wurde sein Verfahren gegen eine Geldbuße eingestellt. (dpa)

