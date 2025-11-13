Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Aleks Petrović bespuckte im Fernsehen Frauen. (Archivbild)
Aleks Petrović bespuckte im Fernsehen Frauen. (Archivbild) Bild: Thomas Banneyer/dpa
Lernten sich im TV kennen: Petrović und Nwattu. (Archivbild)
Lernten sich im TV kennen: Petrović und Nwattu. (Archivbild) Bild: Henning Kaiser/dpa
Panorama
Reality-Star entschuldigt sich nach Spuck-Skandal
0:00

In einer Reality-Show von RTL+ bespuckt ein Kandidat Frauen und wird dafür im Netz scharf angegriffen. Jetzt äußert er sich selbst.

München.

Reality-Kandidat Aleks Petrović hat sich nach dem Spuck-Skandal bei "Temptation Island VIP" entschuldigt. "Ich habe Dinge gesagt und getan, die verletzend und respektlos waren", schreibt der 34-Jährige in seiner Instagram-Story. "Ich möchte mich ausdrücklich für die von meiner Seite getätigten Aussagen bzw. für das an den Tag gelegte Verhalten entschuldigen."

Frauen mit Sekt bespuckt 

In der aktuellen Episode der Show, die beim Streaming-Dienst RTL+ gezeigt wird, ist zu sehen, wie Petrović mehreren Frauen bei einem Bootsausflug Sekt ins Gesicht spuckt, nachdem diese sich geweigert haben, vor ihm und seinen Mitkandidaten auf die Knie zu gehen und sich den Champagner auf die Brüste spritzen zu lassen.

Außerdem wurde eine Passage gezeigt, in der Petrović erzählt, wie er seine Verlobte nach dem Hochzeitsantrag dazu überredete, mit ihm zu schlafen, obwohl sie das zunächst nicht wollte. 

Petrović selbst spricht nun von "No-Go"

Er sei "in gewissen Situationen mega unreflektiert, verletzend" gewesen, schreibt der 34-Jährige, der sich als "maskuliner Mann" inszeniert und ein Buch geschrieben hat über sein Verständnis von Männer- und Frauenrollen. Er habe aus der Emotion heraus und aus Enttäuschung so gehandelt. "Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Verhalten und sehe ein, dass sowas ein absolutes No-Go ist."

Die Folge der Show hatte große Wellen geschlagen. Auch RTL war dafür kritisiert worden, nicht Stellung bezogen und zunächst lediglich auf den weiteren Verlauf der Sendung verwiesen zu haben. "Wir verstehen, dass die Szenen in Folge sechs viele bewegen", hieß es auf dem Instagram-Kanal der Show. ""Temptation Island VIP" zeigt echte Emotionen und Beziehungen in Extremsituationen." Eine Stellungnahme gab es dennoch nicht. "Wie sich alles weiterentwickelt und kontextualisiert, wird bis zum Wiedersehen noch deutlich", schreibt RTL. 

Die Show ist nur auf dem Streaming-Dienst RTL+ zu sehen, für den ein kostenpflichtiges Abo abgeschlossen werden muss. Das Wiedersehen soll dort nach Angaben eines RTL-Sprechers Ende Dezember oder sogar erst im Januar zu sehen sein. (dpa)

