Rebecca Mir hört bei "taff" auf

Nach mehr als 14 Jahren bei ProSieben beginnt für Rebecca Mir ein neuer Abschnitt. Was die Moderatorin über ihren Abschied von "taff" sagt.

Karlsruhe. Fernsehmoderatorin Rebecca Mir hört bei der Sendung "taff" auf. "Nach über 14 Jahren bei ProSieben – davon 13 Jahre bei "taff" – ist für mich die Zeit gekommen, neue Wege zu gehen", schrieb das Model auf der Plattform Instagram. "Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schwer mir das fällt." Sie sei dankbar und stolz auf alles, was sie gemeinsam mit dem Team von "taff" erreicht habe. Was sie nun plant, verriet sie nicht.

Die 33 Jahre alte Mir hatte im Jahr 2011 den zweiten Platz bei der Castingshow "Germany's Next Topmodel" belegt. Danach war sie auch in der ARD-Krankenhausserie "In aller Freundschaft" zu sehen und mischte bei der Tanzshow "Let's Dance" mit. Sie ist mit dem Profitänzer Massimo Sinató verheiratet und hat ein Kind. (dpa)