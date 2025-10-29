Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Moderatorin Rebecca Mir wechselt von ProSieben zu RTL (Archivbild). Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Moderatorin Rebecca Mir wechselt von ProSieben zu RTL (Archivbild). Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Panorama
Rebecca Mir wechselt zu RTL
Erst kürzlich kündigte sie ihren Abschied von der ProSieben-Sendung "taff" an. Nun steht fest: Rebecca Mir verstärkt ab 2026 das Moderationsteam des RTL-Magazins "Exclusiv" neben Frauke Ludowig.

Köln.

Fernsehmoderatorin Rebecca Mir hat einen neuen Job: Ab 2026 moderiert die 33-Jährige das RTL-Starmagazin "Exclusiv", wie der Sender jetzt mitteilte. Das Model wird demnach neben Hauptmoderatorin Frauke Ludowig (61) regelmäßig durch "Exclusiv" und "Exclusiv Weekend" führen. Zum Team vor der Kamera gehöre weiterhin auch Kena Amoa (55).

Vor zwei Monaten hatte Mir ihren Abschied von der Sendung "taff" bei ProSieben verkündet, die sie 13 Jahre lang moderiert hatte. Damals schrieb sie, für sie sei die Zeit gekommen, neue Wege zu gehen. 

Ludowig und Mir schrieben in einem gemeinsamen Instagram-Post: "Wir haben News! Teamwork makes the dream work". Erst vor wenigen Tagen hatte RTL den Abschied der langjährigen Co-Moderatorin Bella Lesnik von "Exclusiv" verkündet, die eine neue Aufgabe beim Sender übernimmt. 

Mir belegte im Jahr 2011 den zweiten Platz bei Heidi Klums ProSieben-Castingshow "Germany's Next Topmodel". Danach war sie auch in der ARD-Krankenhausserie "In aller Freundschaft" zu sehen und mischte bei der RTL-Tanzshow "Let's Dance" mit. Sie ist mit dem Profitänzer Massimo Sinató verheiratet und hat ein Kind. (dpa)

