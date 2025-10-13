Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon wollte eigenen Angaben zufolge als Kind lange Zeit wie ihre Eltern später einmal im medizinischen Bereich arbeiten. (Archivbild) Bild: Jordan Strauss/Invision via AP/dpa
Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon wollte eigenen Angaben zufolge als Kind lange Zeit wie ihre Eltern später einmal im medizinischen Bereich arbeiten. (Archivbild) Bild: Jordan Strauss/Invision via AP/dpa
Panorama
Reese Witherspoon: Wollte wegen Eltern Chirurgin werden
Hollywood-Schauspielerin Reese Witherspoon wollte als Kind lange eigentlich einen ganz anderen Beruf ergreifen. Geprägt wurde sie von blutigen Gesprächen am Esstisch.

Los Angeles.

Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon wollte eigenen Angaben zufolge als Kind lange Zeit wie ihre Eltern später einmal im medizinischen Bereich arbeiten. "Jahrelang wollte ich Chirurgin werden", zitierte das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" die 49-Jährige bei einer Veranstaltung in Los Angeles am Samstag. Demnach arbeitete Witherspoons Vater als Chirurg und ihre Mutter als Pflegekraft.

"Die ersten fünf Jahre meines Lebens verbrachte ich auf einem Militärstützpunkt in Deutschland und alle, die bei uns zu Hause ein- und ausgingen, waren Ärzte, die sich ausschließlich über medizinische Fachbegriffe unterhielten", berichtete die "The Morning Show"-Schauspielerin. "Ich war also noch sehr, sehr klein, saß am Esstisch und hörte meinem Vater und seinen Freunden sowie meiner Mutter und ihren Freundinnen zu, wie sie über wirklich heftige Operationen redeten."

Witherspoons erster eigener Roman, den sie gemeinsam mit dem Bestseller-Autoren Harlan Coben geschrieben hat, spielt ebenfalls in der Welt der Medizin. Der Thriller "Ohne ein letztes Wort" erscheint am 15. Oktober. (dpa)

