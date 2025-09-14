Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Flugzeug landet bei Regenwetter. (Symbolbild) Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Ein Flugzeug landet bei Regenwetter. (Symbolbild) Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Panorama
Regen in Krakau: Urlaubsflieger gerät bei Landung auf Rasen
Kurzer Schreckmoment in einem Charterflugzeug in Polen: Die Maschine aus Antalya kam bei der Landung von der Bahn ab und blieb mit dem Vorderrad auf dem Rasen stehen.

Krakau.

In Polen ist ein Flugzeug bei Regen von der Landebahn abgekommen, auf den Rasen geraten und steckengeblieben. Alle rund 190 Passagiere hätten die Maschine sicher verlassen können, sagte eine Flughafensprecherin am Sonntag nach Angaben der Agentur PAP. Nach ersten Informationen sei niemandem etwas Ernsthaftes passiert. Zu dem Zwischenfall kam es auf dem internationalen Flughafen von Krakau (Krakow), dem zweitgrößten des Landes.

Starts und Landungen für mehrere Stunden unterbrochen

Das Flugzeug der Chartergesellschaft Enter Air hatte Urlauber aus dem türkischen Antalya zurück nach Polen gebracht. Es sei "während der Landung unter sehr schwierigen Wetterbedingungen (strömender Regen) auf einen unbefestigten Teil des Flugplatzes außerhalb der Rollbahn" gefahren, teilte das Unternehmen bei Facebook mit. Wegen der Bergungsarbeiten mussten alle Starts und Landungen an dem Flughafen für mehrere Stunden unterbrochen werden. Krakau liegt rund 250 Kilometer südlich von Warschau. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
