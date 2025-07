Regen setzt in Nürnberg Keller und Straßen unter Wasser

Zu viel Niederschlag innerhalb kurzer Zeit: Regen hat zu etlichen Einsätzen der Feuerwehr geführt. Ein Festival wurde sogar abgesagt.

Nürnberg. Heftige Regenfälle haben in Teilen Bayerns Straßen überflutet und Keller unter Wasser gesetzt. Allein bei der Feuerwehr Nürnberg seien am Nachmittag mehr als 300 Notrufe eingegangen, teilten die Einsatzkräfte mit. Innerhalb von drei Stunden seien 100 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen.

Im Zusammenhang mit dem Wetter seien etwa 150 Einsätze gefahren worden – überwiegend wegen vollgelaufener Keller. Zudem habe in einer Tiefgarage das Wasser etwa einen Meter hoch gestanden. Straßen waren laut Feuerwehr bis zu 50 Zentimeter hoch mit Wasser geflutet. Verletzte oder größere Schäden gab es laut Mitteilung zunächst nicht. Am Abend hörte der Regen in Nürnberg auf.

Dauerregen an den Alpen erwartet

Am Abend galt für das Alpenvorland eine amtliche Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor Dauerregen. Für einige Gebiete bestand die Gefahr noch bis Dienstag. Bis zu 90 Liter pro Quadratmeter werden in dieser Zeit erwartet. Örtlich könne es auch zu Überflutungen kommen.

Die Polizei in Nördlingen an der Grenze zu Baden-Württemberg teilte mit, es gebe keine größeren Einätze. Feste unter freiem Himmel litten aber unter der Witterung. Ein Festival in Megesheim unweit von Nördlingen wurde abgesagt. Die Veranstalter schrieben bei Facebook: "Das Gelände wird evakuiert. Wer Hilfe benötigt, meldet sich bei den Sanitätern." Zuvor war die Veranstaltung unterbrochen worden. Die Feiernden sollten ihre Fahrzeuge aufsuchen. (dpa)