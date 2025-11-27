Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Regen auf kalten Boden verursacht der DWD-Vorhersage zufolge Glatteis im Südosten. (Archivbild)
Regen auf kalten Boden verursacht der DWD-Vorhersage zufolge Glatteis im Südosten. (Archivbild) Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Regen auf kalten Boden verursacht der DWD-Vorhersage zufolge Glatteis im Südosten. (Archivbild)
Regen auf kalten Boden verursacht der DWD-Vorhersage zufolge Glatteis im Südosten. (Archivbild) Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Panorama
Regen trifft auf Frost – Glatteisgefahr im Südosten
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein erneuter, großflächiger Wintereinbruch ist laut Deutschem Wetterdienst nicht in Sicht. Doch in Teilen Deutschlands werden die Straßen zum Wochenende voraussichtlich wieder gefährlich rutschig.

Offenbach.

Unbeständig und regnerisch endet die Arbeitswoche beim Wetter. Vom Westen bis in den Nordosten regnet es am Freitag, im Süden gibt es teils Dauernebel oder Hochnebel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach vorhersagte.

Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 6 und 10 Grad im Nordwesten, sonst zwischen 2 bis 6 Grad, bei Dauernebel darunter. Im Südosten bahnt sich demnach erneute Glatteisgefahr an.

Regen fällt auf gefrorenen Boden

In der Nacht auf Freitag kann der leichte Regen in der südlichen Mitte - etwa von der Rhön und dem Thüringer Wald bis nach Franken hinein - auf Frostluft oder gefrorene Böden treffen. "Regional ist dann durchaus wieder mit Glatteis zu rechnen", sagte DWD-Meteorologe Oliver Reuter. 

An den Alpen wird die Nacht erneut besonders kalt, unter -10 Grad sind dort möglich. Im Nordwesten liegen die Tiefstwerte dagegen über dem Gefrierpunkt bei 5 bis 7 Grad.

Meteorologe: Lage durchaus angespannt

Die Glatteisgefahr kann sich in der Nacht auf Samstag im Südosten noch erhöhen, denn dann soll es in einem größeren Gebiet regnen. "Vor allem von Ulm über das kalte Donautal bis zum Bayerischen Wald und weiter südöstlich ist die Lage bis zum Samstagmorgen durchaus angespannt und nicht ungefährlich", erklärte Reuter. 

Am Samstag rechnet der DWD mit Sonne, die immer mal wieder herauskommt. Nur in Bayern bleibt es demnach grauer. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 5 und 10 Grad, im Südosten ist es mit 0 bis 5 Grad kühler. 

Das Wetter in den folgenden Tagen bleibt der Vorhersage zufolge wechselhaft. Ein erneuter großflächiger Wintereinbruch stehe derzeit aber nicht auf der Agenda, sagte Reuter. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:13 Uhr
2 min.
Fahrplanwechsel bringt neue Linien und Zeiten im Nahverkehr
Wegen bundesweiter Änderungen im Bahnverkehr passt der MDV Mitte Dezember viele Verbindungen an. (Archivbild)
Neue Linienführungen, angepasste Abfahrtszeiten und Änderungen bei Bus und Bahn: Der Fahrplanwechsel bringt zahlreiche Neuerungen für Fahrgäste im Mitteldeutschen Verkehrsverbund.
16.11.2025
2 min.
Nasskaltes Wetter zum Wochenstart und Schnee in den Alpen
Es wird nasskalt. (Symbolbild)
Endlich etwas Schnee! Aber die nassen Flocken bleiben nicht liegen, kündigte der Wetterdienst an. Nur im Allgäu muss bereits mit zunehmend winterlichen Straßenverhältnissen gerechnet werden.
19.11.2025
2 min.
Wetter im Südosten: Glatt und unbeständig
Kalte Meeresluft bringt im Südosten winterliche Anblicke: Frühfrost und Glätte, später Regen, Schneeregen und Schneeschauer.
Von Schnee bis Sturmböen: In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen müssen sich Pendler auf rutschige Wege und eisige Nächte einstellen. Was der DWD für die nächsten Tage vorhersagt.
26.11.2025
1 min.
Teilweise Sperrung der B 95 im Erzgebirge: Verkehr rollt nur in eine Richtung
Die B 95 ist ab Annaberg-Buchholz in einem Abschnitt nur als Einbahnstraße befahrbar.
Wegen Arbeiten an einer Behelfsbrücke ist die Bundesstraße 95 in Richtung Annaberg-Buchholz gesperrt. Wie lange das dauern soll.
Annett Honscha
12:15 Uhr
4 min.
Augustusburger Ehrenamtler in Freiberg gewürdigt
Der Landkreis Mittelsachsen richtete den Empfang des Ehrenamtes unter dem Motto „Gemeinsam mit Herz für Kultur“ im Freiberger Tivoli aus.
Rund 250 Ehrenamtliche folgten der Einladung des Landkreises Mittelsachsen ins Freiberger Tivoli. Auch Augustusburger waren dabei und zeigten, wie vielfältig Kulturarbeit in den Orten gelebt wird.
Claudia Dohle
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
Mehr Artikel