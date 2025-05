Regionalbahn und Lkw stoßen zusammen - zehn Verletzte

An einem Bahnübergang in Niederbayern kommt es zu einem folgenreichen Unfall. Mindestens zehn Menschen sollen bei einem Zusammenstoß von Zug und Lastwagen verletzt worden sein.

Pocking. Bei der Kollision eines Regionalzugs mit einem Lastwagen sind in Niederbayern mindestens zehn Menschen verletzt worden. Der Fahrer des Lastwagens und zwei Zugmitarbeiter zogen sich schwere Verletzungen zu, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Sieben weitere Menschen in der Regionalbahn erlitten leichtere Verletzungen.

Kollision an unbeschranktem Bahnübergang

"Unsere Gedanken sind bei den Verletzten, wir wünschen alsbaldige Genesung", sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar. Der Zusammenstoß ereignete sich laut Polizei auf der Strecke Passau - Mühldorf kurz vor 15.00 Uhr an einem unbeschrankten Bahnübergang bei Pocking (Landkreis Passau), im Bereich des Gemeindeteils Kühnham. Der Notruf bei der Einsatzzentrale ging gegen 14.58 Uhr ein. Der Übergang hat laut DB keine Schranken, ist aber mit einer Blinklichtanlage ausgerüstet, die Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer vor nahenden Zügen warnt.

Zug entgleist, Lkw quer auf den Gleisen

Der Zug schleifte den Lkw mit, bis dieser schwer beschädigt quer auf den Gleisen zu stehen kam. Der Lkw-Fahrer wurde aus dem Führerhaus und die Ladung auf die Gleise geschleudert. Die Regionalbahn entgleiste. In dem Zug befanden sich bei der Kollision insgesamt 15 Menschen, im Lastwagen nur der Fahrer. Zahlreiche Rettungskräfte rückten aus.

Die Bahn entsandte mehrere Mitarbeiter des Notfallmanagements zur Unfallstelle, um die Rettungskräfte zu unterstützen und die Fahrgäste zu versorgen und zu betreuen. Außerdem wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Wie lange die Bahnstrecke zwischen Pocking und Pfarrkirchen gesperrt bleiben wird, ist nach Angaben der DB-Sprecherin noch nicht absehbar. Die Züge aus Passau enden für die Dauer der Sperrung in Pocking, diejenigen aus Mühldorf in Pfarrkirchen. Am Abend teilte die Polizei mit, dass der entgleiste Zug am Freitag geborgen werden soll.

Bahnstrecke und Straße gesperrt

Neben der Bahnstrecke wurde auch die Kreisstraße gesperrt. Am frühen Abend war ein Bergefahrzeug in der Anfahrt, mit dessen Hilfe der Lkw von den Gleisen geholt werden sollte. Dies werde sich voraussichtlich bis in die Nacht ziehen, hieß es. Ein Sachverständiger soll bei der Aufklärung der Unfallursache helfen. Der Sachschaden beträgt laut Polizei ersten Schätzungen zufolge rund zwei Millionen Euro. (dpa)