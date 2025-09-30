Regionalzug kollidiert mit Krankenwagen – Patientin stirbt

Im Münsterland in Nordrhein-Westfalen hält ein Krankentransport wegen eines Notfalls mitten auf einem Bahnübergang. Ein herannahender Regionalzug kann nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Ahaus. Bei einer Kollision zwischen einem Regionalzug und einem Krankenwagen im Nordwesten von Nordrhein-Westfalen ist eine 88 Jahre alte Patientin gestorben. Mindestens fünf weitere Menschen wurden leicht verletzt, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Wegen eines medizinischen Notfalls hatte der Krankentransport am Dienstagmorgen auf einem Bahnübergang im Kreis Borken gehalten. Daraufhin schlossen sich die Schranken, und der Zug stieß mit dem Krankenwagen zusammen.

Unfall als Todesursache

Die 88-Jährige war mit dem Krankentransport unterwegs gewesen. Sie sei infolge des Unfalls gestorben, hieß es in einer Polizeimitteilung. Die Frontscheibe des Zuges zersplitterte und traf den Zugführer. Er und ein Fahrgast wurden leicht verletzt. Die drei Besatzungsmitglieder des Krankenwagens erlitten einen Schock. Zunächst hatte die Polizei von zwei verletzten Fahrgästen berichtet.

Der zerstörte Krankenwagen wurde am Vormittag geborgen. Die rund 100 Fahrgäste wurden mit Bussen zur nächsten Haltestelle gebracht, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. Zwischenzeitlich wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Inzwischen ist die Bahnstrecke wieder frei. (dpa)