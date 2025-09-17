Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Reiner Calmund prägte bei dem Fußball-Erstligisten Bayer Leverkusen eine erfolgreiche Ära. (Archivbild) Bild: Henning Kaiser/dpa
Reiner Calmund prägte bei dem Fußball-Erstligisten Bayer Leverkusen eine erfolgreiche Ära. (Archivbild) Bild: Henning Kaiser/dpa
Panorama
Reiner Calmund: "Für meine Tochter habe ich mich halbiert"
Reiner Calmund prägte bei dem Fußballclub Bayer Leverkusen eine Ära. Zuletzt sorgte er mit seiner Gesundheit für Schlagzeilen. In einem Interview spricht er nun über seine Gewichtsabnahme.

Berlin.

Ex-Fußball-Manager Reiner Calmund (76) hat nach eigenen Worten auch für seine Adoptivtochter Nicha abgenommen. "Ich habe mich körperlich halbiert – auch für meine Tochter, mit der ich noch ganz viele Jahre erleben will", sagte der frühere Manager von Bayer Leverkusen der Zeitschrift "Bunte". Er habe einmal über 180 Kilogramm gewogen - nun seien es noch 95.

"Ich wollte wieder agil und mobil werden. Für Nicha, die Freude meiner alten Tage", sagte Calmund. Er sprach in dem Interview auch über die Adoption seiner mittlerweile 15 Jahre alten Tochter, mit der er sich in der "Bunten" ablichten ließ. "Es war eine Art tiefe Zuneigung auf den ersten Blick, als wir damals in das Waisenhaus in Thailand kamen", sagte der Fußballexperte. Nicha habe nicht mehr von der Seite seiner Frau Sylvia weichen wollen. "Und mich schaute sie an, als ob sie ständig sagen wollte: Worauf wartest du, mach mal voran!"

Aus bei "Grill den Henssler"

RTL hatte im März das Aus Calmunds als Juror bei "Grill den Henssler" bekanntgegeben. "Et hätt mir Spaß jemaat!", zitierte RTL den 76-Jährigen. 

Der Ex-Fußball-Manager, der in Saarlouis lebt, hatte in der Show Gerichte bewertet. Doch im Dezember war ihm bei der Aufzeichnung einer Folge der Vox-Show plötzlich schwindlig geworden. 

Er kam in ein Kölner Krankenhaus, und dort wurde ihm ein Stent eingesetzt. Mittlerweile gehe es ihm zum Glück wieder bestens, so RTL. (dpa)

