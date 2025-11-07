Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Reinhard Meys Song kam 1970 heraus. (Archivbild)
Reinhard Meys Song kam 1970 heraus. (Archivbild) Bild: Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/dpa
Haftbefehl ist unter anderem mit dem Track "069" berühmt geworden. (Archivbild)
Haftbefehl ist unter anderem mit dem Track "069" berühmt geworden. (Archivbild) Bild: Annette Riedl/dpa
Panorama
Rekord für Reinhard Mey dank Haftbefehl-Doku
Die Netflix-Doku "Babo" katapultiert nicht nur Haftbefehl, sondern auch einen Song von Reinhard Mey in die Charts - und schreibt damit deutsche Musikgeschichte.

Baden-Baden.

Die Doku über den Rapper Haftbefehl ist derzeit großes Gesprächsthema - und hat nun nicht nur dem Rapper selbst, sondern auch Reinhard Mey einen Charts-Erfolg beschert. 

"Dank der Netflix-Dokumentation "Babo" platziert Rapper Haftbefehl zwölf Songs gleichzeitig in den Offiziellen Deutschen Single-Charts", teilte GfK Entertainment mit. Darunter sind "069" (drei) und "1999 PT. III" (sechs). 

In der Doku erwähnt der Rapper den Song "In meinem Garten" von Reinhard Mey aus dem Jahr 1970, was dem 82-jährigen Liedermacher zu einem Charts-Rekord verhilft. 

Dazu GfK: "Es ist nach "Annabelle, ach Annabelle" (1972, Platz 29) und "Mann aus Alemannia" (1974, Platz 18) Meys dritter – und bislang höchstplatzierter – Charthit." Außerdem sei es mit 55 Jahren der größte Abstand zwischen Erstveröffentlichung und Chartdebüt, den ein deutschsprachiger Titel jemals hatte.

Die Doku spannt einen Bogen von dem kometenhaften Aufstieg von Haftbefehl als Musiker bis hin zu psychischen Problemen und Drogenkonsum, die fast in den Tod führen. In einer Szene spielt er auf seinem Handy das Reinhard-Mey-Lied ab und singt mit. (dpa)

