Reparatur nach Kabelschaden in Hamburg bis Donnerstagmorgen

Mutmaßlich bei Bauarbeiten wird ein Kabelschaden verursacht. Die Auswirkungen auf den Bahnverkehr in Hamburg sind enorm.

Hamburg. Wegen eines Kabelschadens wird der Zugverkehr am Hamburger Hauptbahnhof voraussichtlich bis mindestens Donnerstagmorgen beeinträchtigt sein. Der Schaden wurde nach bisherigem Stand bei Bauarbeiten zwischen Hamburg-Hauptbahnhof und Hamburg-Altona verursacht, wie ein Bahnsprecher mitteilte. Techniker seien bereits vor Ort und arbeiteten an der Reparatur, hieß es.

Die Bundespolizei hatte der dpa zuvor auf Anfrage mitgeteilt, dass es keine Hinweise auf eine Straftat gebe. Wegen des Schadens ist der Zugverkehr am wichtigen Knotenpunkt seit dem Nachmittag stark beeinträchtigt.

Einschränkungen im Regional- und Fernverkehr

Züge des Fernverkehrs wenden demnach teilweise vorzeitig in Hamburg-Harburg. Bahnreisende werden gebeten, sich vor Antritt der Fahrt im Internet oder im DB-Navigator zu informieren. Die Züge des Fernverkehrs aus und in Richtung Süden fahren demnach nur noch im Stundentakt und nur bis beziehungsweise ab Hamburg-Harburg. Der Betrieb der S-Bahn ist demnach nicht beeinträchtigt.

Im Nahverkehr aus Richtung Norden enden die Züge der Linie RE7 (Flensburg/Kiel-Hamburg) laut Bahn in Neumünster und die Züge der Linie RE70 (Kiel-Hamburg) in Hamburg-Altona. Regionalzüge aus Richtung Süden fahren ab beziehungsweise bis zum Hauptbahnhof.

Der Hamburger Hauptbahnhof ist einer der größten Bahnhöfe in Deutschland. Laut Bahn verkehren auf 14 Gleisen täglich mehr als 800 Züge des Fern- und Nahverkehrs und mehr als 1.200 S-Bahnen. Zuletzt kam vor rund drei Wochen der Bahnverkehr zwischen Berlin und Hamburg wegen einer defekten Oberleitung zum Erliegen. Ende Juli war der S-Bahn-Verkehr in Hamburg wegen eines Kabelschadens gestört.

Auch in Köln zwischenzeitlich Probleme im Fernverkehr

Auch im Raum Köln kam es zwischenzeitlich zu vielen Verspätungen und Zugausfällen. Nach einer Stellwerksstörung mit Auswirkungen auf den Bahnverkehr rund um Köln fahren die Züge im Fernverkehr wieder problemlos. Lediglich im Nahverkehr komme es weiterhin zu leichten Verspätungen, teilte ein Bahnsprecher am Abend mit. (dpa)