Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Spaniens Altkönig hat in seiner Autobiografie eingeräumt, viele Menschen enttäuscht zu haben. (Archivbild)
Spaniens Altkönig hat in seiner Autobiografie eingeräumt, viele Menschen enttäuscht zu haben. (Archivbild) Bild: Raúl Terrel/EUROPA PRESS/dpa
Spaniens König Felipe hält Abstand zu seinem umstrittenen Vater, Altkönig Juan Carlos. (Archivbild)
Spaniens König Felipe hält Abstand zu seinem umstrittenen Vater, Altkönig Juan Carlos. (Archivbild) Bild: Paco Campos/EFE/EPA/dpa
Spaniens Altkönig hat in seiner Autobiografie eingeräumt, viele Menschen enttäuscht zu haben. (Archivbild)
Spaniens Altkönig hat in seiner Autobiografie eingeräumt, viele Menschen enttäuscht zu haben. (Archivbild) Bild: Raúl Terrel/EUROPA PRESS/dpa
Spaniens König Felipe hält Abstand zu seinem umstrittenen Vater, Altkönig Juan Carlos. (Archivbild)
Spaniens König Felipe hält Abstand zu seinem umstrittenen Vater, Altkönig Juan Carlos. (Archivbild) Bild: Paco Campos/EFE/EPA/dpa
Panorama
Reumütiger Altkönig Spaniens gesteht Fehler ein
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Juan Carlos blickt zurück: Warum er ein Millionen-Geschenk aus Saudi-Arabien als "schweren Fehler" bezeichnet – und was er über Franco und seine Familie offenbart.

Paris/Madrid.

Spaniens umstrittener Altkönig Juan Carlos hat in einem Rückblick auf sein Leben eingeräumt, viele Menschen "enttäuscht zu haben". Er sei Opfer eigener "Fehlurteile aus Liebe und Freundschaft" und "unglücklicher Bekanntschaften" geworden, berichtete die französische Zeitung "Le Monde" unter Berufung auf die in Kürze zunächst in Frankreich erscheinende Biografie des 87-Jährigen.

Im Dezember soll das rund 500 Seiten lange Buch, das Juan Carlos zusammen mit der französischen Schriftstellerin Laurence Debray verfasst habe, dann unter dem Titel "Reconciliación" (Versöhnung) in der Heimat des früheren spanischen Staatsoberhaupts (1975-2014) erscheinen. Seit 2020 lebt er im Exil in den Vereinigten Arabischen Emiraten. 

Millionen-Geschenk von Monarchie zu Monarchie 

Als "schweren Fehler" bezeichnet es Juan Carlos demnach, 2008 insgesamt 100 Millionen Dollar (heute etwa 86 Millionen Euro) vom damaligen König Saudi-Arabiens, Abdullah, angenommen zu haben. Es sei ein "Akt der Freigebigkeit einer Monarchie gegenüber einer anderen" gewesen. 

"Ein Geschenk, das ich nicht ablehnen konnte. Ein schwerer Fehler", zitiert "Le Monde" aus der Biografie. Ermittlungen der Justiz, darunter auch wegen des Verdachts, die Millionen-Zahlung könnte mit dem Bau einer Schnellbahnstrecke in Saudi-Arabien durch ein spanisches Unternehmen zu tun gehabt haben, wurden vor Jahren eingestellt.

Die Erinnerungen des Altkönigs kommen zu einem heiklen Augenblick. Madrid bereitet sich darauf vor, ohne Juan Carlos den 50. Jahrestag seines Thronantritts am 22. November 1975 zu begehen. Das war nur zwei Tage nach dem Tod von Diktator Franco, der ihn 1969 zu seinem Nachfolger an der Staatsspitze bestimmt hatte. "Wenn ich König sein konnte, dann dank ihm", zitiert die Zeitung Juan Carlos. 

Der Ex-Monarch berichte in seinem Buch von der persönlichen Beziehung zum Caudillo und gestehe eine gewisse Sympathie, schreibt die Zeitung. "Ich respektierte ihn enorm, ich schätzte seine Intelligenz und seinen politischen Sinn. (…) Ich habe niemals zugelassen, dass ihn jemand vor mir kritisierte." Über die fast vier Jahrzehnte dauernde lange Herrschaft des Diktators schreibt der Altkönig: "Niemand konnte ihn stürzen oder auch nur destabilisieren – was über einen so langen Zeitraum eine erstaunliche Leistung ist." 

"Unempfindlicher" Sohn und "Unstimmigkeit" mit Letizia

Auch zum Verhältnis zu seinem Sohn, Spaniens heutigem König Felipe VI., äußert sich Juan Carlos. "Mein Sohn hat mir aus Pflichtgefühl den Rücken gekehrt", bedauert der Altkönig. "Ich verstehe, dass er als König eine klare öffentliche Haltung einnimmt, aber ich litt (…) darunter, dass er sich so unempfindlich zeigte." Felipe meidet öffentlichen Kontakt zu seinem Vater, um Schaden von der Monarchie abzuwenden. 

Dass ihn seine Frau, Altkönigin Sofía, nie im Exil besucht habe, schmerze ihn sehr. Allerdings gab es über die Jahrzehnte auch immer wieder Berichte über Affären des Königs. Über seine Schwiegertochter, Königin Letizia, schreib Juan Carlos, ihre Ankunft sei "der familiären Harmonie nicht zuträglich" gewesen. Er schreibt von einer "persönlichen Unstimmigkeit" mit der Frau seines Sohnes. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
16.10.2025
2 min.
Juan del Val erhält renommierten Planeta-Literaturpreis
Juan del Val hat den mit einer Million Euro dotierten Planeta-Preis gewonnen.
Juan del Val gewinnt mit "Vera, una historia de amor" den Planeta-Preis. Die Auszeichnung ist mit einer Million Euro die am höchsten dotierte Auszeichnung der spanischsprachigen Welt.
29.10.2025
3 min.
Trauerfeier am Jahrestag der Flutkatastrophe von Valencia
Viele der Angehörigen von Opfern der Flutkatastrophe 2024 in Valencia brachen bei der offiziellen Trauerveranstaltung in Tränen aus.
Bei einer Trauerfeier in Valencia gedachten Hunderte der 237 Flutopfer. König Felipe VI. sprach von "immensem Schmerz" – die Kritik an der Regionalregierung hält an.
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
30.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
Mehr Artikel