Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Caprio starb nach Angaben seiner Familie im Alter von 88 Jahren. (Archivbild)
Caprio starb nach Angaben seiner Familie im Alter von 88 Jahren. (Archivbild) Bild: Michelle R. Smith/AP/dpa
Caprio starb nach Angaben seiner Familie im Alter von 88 Jahren. (Archivbild)
Caprio starb nach Angaben seiner Familie im Alter von 88 Jahren. (Archivbild) Bild: Michelle R. Smith/AP/dpa
Panorama
Richter mit Herz: Social-Media-Star Frank Caprio gestorben
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sich selbst bezeichnete er als "Richter in einer Kleinstadt". Doch seine Urteile bewegten Millionen in den sozialen Netzwerken. Nun ist der US-Richter Frank Caprio im Alter von 88 Jahren gestorben.

Providence.

Der für seine mitfühlenden Urteile bekannte US-amerikanische Richter Frank Caprio ist tot. Er sei am Mittwoch (Ortszeit) nach einem "langen und mutigen" Kampf gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs friedlich im Beisein seiner Familie gestorben, teilte sein Sohn David Caprio in einem Video auf dem Instagram-Account des Richters mit. Caprio wurde 88 Jahre alt.

Der 1936 geborene Jurist arbeitete nach Angaben von US-Medien fast 38 Jahre lang am Amtsgericht der Stadt Providence im Nordosten der USA. Internationale Bekanntheit erlangte er durch die Fernsehsendung "Caught in Providence" (übersetzt: "Erwischt in Providence"), die echte Fälle - etwa Verkehrsdelikte oder Parkverstöße - begleitete. In den sozialen Medien wurde er für sein Einfühlungsvermögen und seinen Humor in den Verhandlungen gefeiert.

Einfühlsame Urteile gingen viral

In einem dieser Fälle hatte ein 96-Jähriger die Geschwindigkeitsbegrenzung nahe einer Schule überschritten. Er fahre nur, wenn es wirklich nötig sei, sagte der Mann dem Richter. In diesem Fall habe er seinen 63-jährigen krebskranken Sohn zum Arzt gebracht. "Sie sind ein guter Mann", sagte Caprio dem 96-Jährigen daraufhin, "ihr Verfahren ist eingestellt". Der Auszug aus der Fernsehshow wurde auf YouTube knapp sechs Millionen mal angeklickt.

"Ich bin nur ein Richter am Amtsgericht einer Kleinstadt, der versucht, Gutes zu tun", sagte Caprio dem Sender CBS News im vergangenen Jahr in einem Interview. "So bin ich eben, ich versuche, die Umstände der Menschen vor mir zu berücksichtigen." In dem Post auf Caprios Instagram-Seite hieß es nach seinem Tod: "Mögen wir uns zu seinen Ehren bemühen, ein bisschen mehr Mitgefühl in die Welt zu bringen - so wie er es jeden Tag getan hat." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
12:09 Uhr
2 min.
Kreise: USA ziehen einige Truppen aus dem Irak ab
Trotz des Abzugs sollen weiterhin US-Truppen im Irak stationiert bleiben. (Archivbild)
Viele Fragen blieben offen, als die USA vor etwa einem Jahr den Umbau ihrer Militärpräsenz im Irak verkündeten. Nun verlassen einige Soldaten im Irak ihre Stützpunkte. Wieder bleiben Fragen offen.
11:23 Uhr
2 min.
Deutsches Team bei Solarauto-Rennen in Australien vorne
Team Sonnenwagen Aachen startete beim World Solar Challenge in der Pole Position.
In selbst gebauten, umweltfreundlichen Fahrzeugen geht es für 34 Teams 3.000 Kilometer weit durch Australien. Die meisten Wagen wurden von Studenten oder Schülern entwickelt.
12:09 Uhr
2 min.
Ex-Frau Hertel moderiert für Mross: "Wir denken an dich!"
Stefanie Hertel springt in Rust für den verhinderten Stefan Mross ein.
Durch die Schlagersendung "Immer wieder sonntags" führt üblicherweise Stefan Mross. Nun steht seine Ex-Frau Stefanie Hertel für ihn auf der Bühne. Zu Beginn gibt es einen ganz besonderen Gruß.
10:40 Uhr
1 min.
"Kanu des Manitu" knackt schon Millionenmarke
Die Western-Parodie "Das Kanu des Manitu" kommt beim Kinopublikum gut an. (Archivbild)
Mit der Komödie "Das Kanu des Manitu" trifft Bully Herbig offensichtlich den Geschmack des Publikums. Eine Woche nach dem Kinostart sind schon mehr als eine Million in den Film geströmt.
Mehr Artikel