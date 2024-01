RKI: Deutliche Zunahme bei der Grippewelle

Die Grippewelle in Deutschland gewinnt an Fahrt: Das RKI meldet einen deutlichen Influenza-Anstieg. Bei Corona hingegen schwächt sich die Situation weiter ab.

Berlin.

Die Grippewelle in Deutschland hat an Wucht gewonnen. In der Woche bis zum 21. Januar habe die Influenza-Aktivität deutlich zugelegt, schreibt das Robert Koch-Institut (RKI) in seinem Bericht zu akuten Atemwegserkrankungen. Alle Altersgruppen seien betroffen.