RKI: Mehr Menschen in Deutschland erkranken an Grippe

Deutschland erlebt eine zunehmende Welle von Grippeerkrankungen, die sowohl ältere Menschen als auch Schulkinder betrifft - der Höhepunkt ist noch nicht überschritten.

Berlin.

Die Menschen in Deutschland erkranken weiterhin zunehmend an Grippe. Die Influenza-Aktivität hat in der Woche bis 28. Januar nochmals deutlich zugenommen, wie aus dem Bericht des Robert Koch-Instituts (RKI) zum Thema hervorgeht. Von den rund 69.000 Grippe-Fällen, die seit Oktober im Labor bestätigt wurden, entfallen rund 25.000 auf die Vorwoche. Dabei ist eine hohe Dunkelziffer anzunehmen.