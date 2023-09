Robin-Hood-Baum illegal gefällt - weitere Festnahme

Weltweite Bekanntheit hat ein Berg-Ahornbaum in Nordengland durch eine Szene im Film "Robin Hood - König der Diebe" (1991) mit Kevin Costner und Morgan Freeman erlangt. Nun steht er nicht mehr.

London.

Nach der illegalen Fällung eines berühmten Baumes in Nordengland hat die Polizei einen zweiten Verdächtigen festgenommen. Es handele sich um einen Mann im Alter zwischen 60 und 70 Jahren, teilte die Polizei in Northumbria am Freitagabend mit. Zuvor war bereits ein 16-Jähriger festgenommen worden, der später gegen Kaution wieder freigelassen wurde.