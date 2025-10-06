Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Rock am Ring und sein Zwillingsfestival Rock im Park finden im kommenden Jahr vom 5. bis zum 7. Juni statt. (Archivbild)
Rock am Ring und sein Zwillingsfestival Rock im Park finden im kommenden Jahr vom 5. bis zum 7. Juni statt. (Archivbild) Bild: Daniel Karmann/dpa
Rock am Ring und sein Zwillingsfestival Rock im Park finden im kommenden Jahr vom 5. bis zum 7. Juni statt. (Archivbild)
Rock am Ring und sein Zwillingsfestival Rock im Park finden im kommenden Jahr vom 5. bis zum 7. Juni statt. (Archivbild) Bild: Daniel Karmann/dpa
Panorama
Rock am Ring ausverkauft - Rock im Park "steuert darauf zu"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das 40-jährige Jubiläum von Rock am Ring ist erst wenige Wochen her, da gibt es schon Neues zum Open Air im nächsten Jahr.

Nürburg/Nürnberg.

Das Musikspektakel Rock am Ring im Juni 2026 mit Stars wie Linkin Park und Iron Maiden ist bereits ausverkauft. "So früh wie noch nie in der Geschichte des Festivals", teilten die Veranstalter mit. "Mit 90.000 verkauften Weekend-Tickets markiert das einen historischen Meilenstein."

Rock am Ring am Nürburgring in der Eifel und sein Zwillingsfestival Rock im Park in Nürnberg finden im kommenden Jahr vom 5. bis zum 7. Juni statt. Auch Rock im Park steuere auf ein ausverkauftes Festivalwochenende zu, hieß es. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11:16 Uhr
1 min.
Spielezimmer für Grundschulen in Sachsen
Spielerisch lernen - Grundschulen in Sachsen bekommen Unterstützung. (Archivbild)
Spielerisch lernen: Das ist das Ziel einer Initiative, die Grundschulen in Deutschland mit Gesellschaftsspielen ausstattet. In Sachsen nehmen nun weitere Schulen an dem Programm teil.
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
11:17 Uhr
2 min.
"Mängelmelder Post": Netzagentur sammelt Beschwerden
Probleme bei der Paketzustellung? Keine Postfiliale in der Nähe? Der Mängelmelder Post der Bundesnetzagentur nimmt ab sofort Beschwerden entgegen. (Symbolbild)
Ärger mit verspäteten Briefen oder geschlossenen Filialen? Ein neues Portal der Bundesnetzagentur wendet sich an genervte Postkunden – und will Missstände schneller aufdecken.
23.09.2025
2 min.
Iron Maiden und Volbeat bei Rock am Ring und Rock im Park
Für die kommenden Festivals stehen bereits 20 Acts fest. (Archivbild)
Das Line-up für Rock am Ring und Rock im Park wächst: Neben Linkin Park als Headliner sind jetzt weitere Bands bekanntgegeben worden. Wer noch ein Ticket will, sollte sich nicht mehr viel Zeit lassen.
10:00 Uhr
2 min.
BAP geht zum 50. auf Jubiläums-Tour
2026 wird für BAP das Jahr der Jubiläen: Die Band wird 50 Jahre alt, Wolfgang Niedecken 75. Das wird gebührend gefeiert (Archivbild).
2026 ist für BAP ein doppelter Grund zum Feiern: Die Band wird 50, Gründer Wolfgang Niedecken 75. Das wird entsprechend gewürdigt.
Mehr Artikel